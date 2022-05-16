港长寿剧《爱回家》 收视狂跌 雪藏主角回归救援

故事陷入瓶颈！香港最长寿环境剧也是TVB的皇牌节目《爱回家之开心速递》近日收视狂跌陷危机。

自2017年1月10日开播至今已5年，剧集收视向来稳定，曾在2020年7月29日创下最高收视率33.1点，今年2月底收视率，周一至五仍有27.4点。

岂料5月初却惊传一周收视跌破20点，5月8日那一集更仅16.9点，一周内流失16万观众。

有指是被电视台近日两档黄金时段剧集《食脑丧B》和《双生陌生人》收视下降所拖累，但《爱》陷入瓶颈，本身失去吸引力也是不争的事实。

消失数月 张景淳回归

传闻因迟到而遭高层曾励珍当众斥责并雪藏的主角张景淳，被消失数月，令观众大表不满，据说全剧组为他向公司求情，终于让他在5月9日回归。

接下来能否靠他和剧中另一半吕慧仪挽回观众，拭目以待。

不过《爱回家之开心速递》收视为何已“开心”不起来？网上出现不少声音，认为剧集疲态毕露，或应停播以避免晚节不保！

吕慧仪与张景淳这对CP近日终于团聚。（网络

且看记者搜集的网友意见，不外有以下三点：

看腻港女 故事陷瓶颈

一星期播足七天，不仅观众腻，编剧创意也耗尽。近期不是出现回忆片段就是匪夷所思的妄想情节，质量大幅下降，有说法是因为疫情影响拍摄，但故事本身早已陷入瓶颈。主线已写尽，不外乎相恋然后分手或结婚。吕慧仪、滕丽名和林淑敏三大女主角的感情线已难有发展空间。

林淑敏苦熬多年凭《爱回家》走红。（网络）

不仅如此，原本形象鲜明的港女，越写越单薄。吕慧仪被批太吵，滕丽名角色越来越变态，所幸林淑敏的“大小姐”当上人妻之后性格还有演化。

最爱人物消失

《爱》捧出了许多名不见经传的小咖，但逢受欢迎必消失几乎已成定律，艺人或忙于其他剧集或约满或被雪藏，让观众无所适从。

从早期的观众“最爱CP”马贯东和谢芷伦、“细龙太”陈伟琪、最强秘书岑杏贤等，都因不同原因而离开。主要人物陈浚霆、周嘉洛、樊亦敏也都先后暂别一段时期。

新角色不讨喜

TVB把《爱回家》当作新人训练场，不少港姐都被丢进剧里磨练演技。2020年港姐冠军谢嘉怡加入成为固定角色，广东话不流利，加上表现僵硬，尽管外型亮眼，却毫无存在感。倒是2019年的港姐季军古佩玲，被认为演技自然。

为了填补空缺，也常出现艺人客串试水温。秦沛之女姜丽文装口音扮菲佣，早年曾出现一集，近期方成为固定角色，初时还觉得有新鲜感，别扭口音还有动辄大呼小叫听久了着实难受。

5月刚加入的曹永廉，角色无赖也不讨好，观众反应不佳，甚至有人表示因他而弃剧。