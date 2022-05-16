卫塞节全家出动 刘玲玲天后锋头不敌“小天王”

刘玲玲夫婿与一群善心佛友卫塞节在佛光山义卖浆罗。（受访者提供）

一家三口出动！昨天卫塞节，歌台天后刘玲玲合家在佛光山义卖义唱！

疫情放缓，措施松绑，佛光山恢复实体活动，昨天（5月15日）卫塞节，吸引约4000人前往浴佛祈福，佛光普照、法喜充满。

《新明日报》联络上刘玲玲时，她正与另一半以及爱儿祥祥，为佛光山奔忙。她说：“我老公负责煮三天的浆罗（Chendol）义卖，为佛光山筹款。”

刘玲玲在佛光山大殿前义唱。（受访者提供）

玲玲笑说，吃过她老公炮制的浓郁浆罗无不翘起大拇指，因此供不应求。

爱儿祥祥也没有闲着，他提着小篮子，跟其他童友一起义卖汽水，拥有一张可爱讨喜脸庞的祥祥很有人缘，玲玲叹：“他才是真正的‘人气小天王’，佛友见到我劈头就问‘你儿子在哪里’，锋头完全盖过我！”

玲玲说，祥祥自小就在佛光山活动，可说是“小小佛光人”，一家人都为佛光山当义工行善积德，回馈社会，锋头被爱儿“抢光”，她乐在其中，因疫情开放，昨天喜见有三代同堂粉丝专程从马来西亚来新看她，为她加油打气，内心很感动。

家中大小男人出力义卖，玲玲则为佛光山义唱助兴，昨天晚上，她在大殿前一连献唱两首歌，一首是《人在做天在看》，另外一首则是全新创作的《童心愿》，词意倡导吃素。活动近两小时，玲玲笑说自己只是节目嘉宾之一，现场气氛非常温馨、一片和乐。