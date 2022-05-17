娱乐吃瓜：83年《射雕英雄传》公认最经典 演员们现在过得如何？

香港老戏骨曾江4月27日不幸离世，享年87岁，让影迷遗憾不已。他的演技精湛，一生饰演过无数角色，其中让人印象最深刻的，莫过于1983年香港TVB电视版《射雕英雄传》中的黄药师。

《射》是武侠名家金庸创作的长篇小说，以宋宁宗庆元五年（1199年）至成吉思汗逝世（1227年）这段历史为背景，反映南宋抵抗金国与蒙古两大强敌的斗争。小说历史背景突出，场景纷繁，气势宏伟，具有鲜明的“英雄史诗”风格，并创造出个性化的人物形象，深受读者欢迎，多次被改变成影剧。

1983年版《射雕英雄传》，演绎贴近“四绝”角色的四大高手：杨泽霖饰西毒欧阳锋（左一）、曾江饰东邪黄药师（中前）、刘兆铭饰南帝段皇爷（中后）、刘丹饰北丐洪七公。（互联网）

从1958年至2021年，它曾8次被搬上银幕（包括2部网络电影）；从1976年至2017年，它9次被搬上荧幕。然而，1983年的TVB版本，在许多看过的人心中，始终是无可替代的经典。直到今天，剧中的选角依然让人记得演员和角色极其符合。

接近40年过去，岁月无情，来看看剩下的演员们近况如何。

1） “黄蓉” 翁美玲：1985年离世，卒年26岁

最经典的黄蓉之一，扮演者就是这一版的翁美玲。当年TVB从3000人之中选出并力捧这名仅获得第8名的落选港姐，证实眼光很准。角色使她一炮而红，也成了后来者不易超越的标杆。

当张曼玉、刘嘉玲、蓝洁瑛都还刚初入荧幕，翁美玲已经率先一步走红，成为一众小花旦的领军人物。

1985年5月14日，翁美玲在家中开煤气自杀，震惊娱乐圈。不少人归咎于她当年的男友汤镇业，指他让翁美玲缺乏安全感，才导致她轻生，永远成为“惋惜”的代名词。当时名气正在上扬的汤镇业，自此事业大受影响，一生背负这个罪名。他后来曾回应事件，说他觉得翁美玲自杀的最主要原因是工作压力，而非感情因素。

2） “郭靖” 黄日华：60岁

有黄蓉就有郭靖，这一版黄日华演活了郭靖的资质鲁钝，所以和翁美玲一样，人气大升。黄日华1979年考入TVB电视艺员训练班，1981年便在《过客》当男主角，1983年演男演员争相竞演的郭靖，不久就被列为“五虎将”之一受力捧，跟刘德华、梁朝伟等人并驾齐驱，从此平步青云。

以有“脾气”出名的他也以深情著称。他和太太梁洁华感情经历过波折，后来生下女儿黄芷晴，一家三口相当幸福。可惜梁洁华在2020年5月因癌症离世，让淡出多年的黄日华至今仍深深怀念，让人不禁想起，这仿佛像是时刻牵挂着黄蓉，为爱一片丹心的郭靖呢！

3） “杨康” 苗侨伟：63岁

当年和黄日华齐名，苗侨伟“委屈”当男二，还是反派杨康，却赋予这个角色更多重量。不少人认为，他可能是历来最帅的杨康，又因为他造型出色，让观众很难“记恨”，所以这个角色丝毫没有影响他的观众缘。

同为“五虎将”之一，苗侨伟的电视生涯也很顺畅。他中间还经营眼镜品牌有道。他近年产量不多，但质量始终保持，代表作有《使徒行者》系列、《飞虎》系列等。每次他在媒体上出现，最常见的形容词还是“有型”，可见他的身材和颜值都维持有术，非常难得。

人帅绯闻少，苗侨伟跟戚美珍在1990年结婚，携手走过32年，堪称圈内的良缘佳偶，完全不是《射雕英雄传》里负情与穆念慈的杨康。

4） “穆念慈” 杨盼盼：64岁

除了钟情于杨康，穆念慈这个角色篇幅不多，武功不高，虽是女二，易受忽略。杨盼盼跟穆念慈最大的不同，就是她身手不错，因在TVB台庆表演高难度项目而出名，拍戏专演打女，形象鲜明。她去过马来西亚、中国大陆、台湾发展，从幕前做到幕后，涉猎宽广可惜成绩一般。

她曾嫁给一名会计师，两人生下一个女儿，可惜婚姻并不长久。

5） “北丐” 刘丹：78岁

《射雕英雄传》中，武功最高的当属五绝，而当中，东邪、西毒、南帝、北丐几个角色更是深入人心。北丐洪七公扮演者刘丹也因角色成为“洪七公专业户”，在接下来的金庸剧中，他连续几次扮演这玩世好吃但正义机智的丐帮帮主。

78岁的他从早年《上海滩》反派演起，晚年则多演慈爱搞笑、贪小便宜的平民老父。近年他在长篇情境喜剧《爱回家之开心速递》.中担任“一家之主”，收视坚挺，可说是再创演艺生涯高峰。

他的儿子刘恺威在大陆发展，因和杨幂结婚、离婚，备受关注。夫妻俩生的女儿“小糯米”7岁多了，由刘丹照顾。港媒总爱一见刘丹就问杨幂和女儿互动的状况，刘丹又总是一副欲言又止、言不由衷的样子，提供外界很多想象空间。

6） “南帝” 刘兆铭：90岁

刘兆铭可能让新加坡观众最感亲切，因为他在1995年来新拍摄重头剧《金枕头》。他在香港早年是位非常杰出舞蹈家，中途转入娱乐圈拍戏，演技无师自通，自成一派。他在1983年版《射雕英雄传》中饰演南帝（一灯大师），不过可能更多人记得他是王祖贤、张国荣主演的电影《倩女幽魂》里的树妖姥姥。

他2018年获颁香港艺术发展奖的终身成就奖，去年出席香港艺术发展奖颁奖礼时受访，身体依然硬朗。

7） “杨铁心” 谢贤：85岁

作为谢霆锋的父亲，谢贤是大家最熟悉的高龄演员了。他在TVB的时间不长，在83版的《射雕英雄传》中难得客串，饰演杨康早死的父亲杨铁心，对比他的咖位，让人惊讶。毕竟他拍戏以来，通常都是挂帅当男一。

谢贤经历和甄珍、狄波拉的婚姻，生有子女谢霆锋和谢婷婷；曾交过可当他孙女的女友，分手后独居，为了解闷，有时会找前妻及其丈夫江耀城一起吃饭。他拒绝儿子要他搬去北京一起生活的邀请，说习惯了香港的生活，没想过跟子女住在一起，不想打扰他们的生活，但疫情过后会去看他们。

他出道数十年却一奖未得，直到去年和今年先后凭《杀出个黄昏》获得香港电影评论学会大奖，和香港电影导演会2021年度奖项的双料影帝。

8）离世的配角们

有媒体计算，包括曾江和翁美玲在内，1983版《射雕英雄传》里，已有14名演员离世。当中较有名气的好戏之人有以下7位。

饰演郭靖母亲李萍的苏杏璇，70年代就加入TVB，擅长演各种性格的母亲，2013年因病离世，终年61岁。

郭靖师父“江南七怪”之首柯镇恶的扮演者江毅，年过七旬，2013年3月因肺癌辞世。

同时饰演裘千仞和裘千丈的石坚，是著名的老牌奸角，有“奸人坚”称号，2009年6月，石坚因肾衰竭导致心脏停顿与世长辞，享年96岁（也有称97岁）。

饰演陆乘风的关海山，是著名老戏骨，晚年因中风才息影，2006年9月离世，享年81岁（也有称82岁）。

饰演陆乘风儿子陆冠英的惠天赐，是惠英红的哥哥，拍过不少影剧，2012年10月猝死多日才被发现，终年55岁。

“最强绿叶”吴孟达饰演丐帮的彭长老，2021年2月因肝癌离世，终年69岁。

他们之中，你最怀念谁呢？