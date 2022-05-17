奇异博士绕开中国 争全球票房冠军？

《奇异博士2：疯狂多元宇宙》（Doctor Strange In The Multiverse Of Madness）全球票房超过6.88亿美元（约9.6亿新元），暂跻进今年前三甲，本地票房也丰收，超过500万元。

可看《旺达幻视》补课

《奇异博士2》本月5日在全球多个国家与地方公映后，引起不少关注，一些海外网友认为看不懂，结果有一些网页特地指点大家如何看，本报查询一些本地网页的留言，并没看到看不懂电影的评论，但有读者建议看《奇异博士2》之前，先看去年的迷你电视剧《旺达幻视》（Wanda Vision），将会更容易消化。

《奇异博士2》被视为去年年度票房冠军《蜘蛛侠：不归之战》（Spider-Man: No Way Home）的续集之作，角色阵容强大，有绯红女巫、X教授、神奇先生和惊奇队长等多位令人惊艳的角色。此外，奇异博士也出现活尸版，让人赞值回票价。

《蝙蝠侠》中国观众助阵

截至前天（5月15日），来势汹汹的漫威电影《奇异博士2》全球票房达6.88亿美元，单美国就收了2.92亿美元（约4亿新元），近六成票房来自海外，包括本地的521万497元（截至5月12日），在本地暂居今年票房冠军。《奇异博士2》上映10天左右，已经超越了2016年11月第一部《奇异博士》最终收获的全球票房6.78亿美元（约9.46亿新元）。

2022年度全球票房截至昨天为止的前五名：《蝙蝠侠》7.67亿美元（约10.7亿新元）；《奇异博士2》6.88亿美元；《长津湖之水门桥》6.26亿美元（约8.73亿新元），中国占约94%，其余是海外市场票房包括新加坡、美国等；《神秘海域》3.95亿美元（约5.51亿新元）；《怪兽与邓不利多的秘密》3.76亿美元（约5.25亿新元）。《蝙蝠侠》能登上冠军宝座靠中国观众的拥护，未能在中国上映的《奇异博士2》能否继续发威，最终夺冠？备受瞩目。

得罪中国网民的电影

《奇异博士2》带旺疫情时期的全球影院，却无缘在中国影院登场。有报道称这是因为片中奇异博士在大街与怪兽对决，准备出招时，远镜头拍到街道旁的黄色报纸箱，上头出现法轮功旗下媒体《大纪元时报》的名称，引发部分中国网民不满，批评漫威此举“夹带私货”。

其实在中国网络引起争议的电影不少，前阵子梁朝伟演出《尚气与十环帮传奇》，他的角色据传是以被西方人称为黄祸的“傅满洲”作为原型，被批评存在歧视侮辱的意味，《尚气》男女主角刘思慕与奥卡菲娜的“凤眼”也受质疑，认为是西方人对亚洲人的刻板印象。

中国网友还发现主演《猛毒：血战大屠杀》（Venom 2: Let There Be Carnage）的Tom Hardy（汤姆哈迪）于2012年宣传《野蛮正义》（Lawless）时，记者将他与主演《教父》的马龙白兰度做比较，他回应只看过白兰度的1956年电影《秋月茶室》，并提到他演Chinaman，实际白兰度演的是日本人，Chinaman一词被认为带歧视，因为这个称呼在19世纪中，泛指在美国铁路公司工作的第一代中国移民。

刘亦菲主演的《花木兰》，因福建土楼出现在北魏等问题被吐槽，网友批评此片“中不中，西不西，古里古怪”侮辱中国文化。《游牧人生》导演赵婷2013年受访提到“中国是遍佈谎言的地方”，“辱华”的她从此作品在中国被消失。中国网民可说是最严格的“影评家”，也主宰好莱坞电影票房的命运。