奇异博士绕开中国 争全球票房冠军？

《奇异博士2:疯狂多元宇宙》(Doctor Strange In The Multiverse Of Madness)全球票房超过6.88亿美元(约9.6亿新元),暂跻进今年前三甲,本地票房也丰收,超过500万元。

可看《旺达幻视》补课

《奇异博士2》本月5日在全球多个国家与地方公映后,引起不少关注,一些海外网友认为看不懂,结果有一些网页特地指点大家如何看,本报查询一些本地网页的留言,并没看到看不懂电影的评论,但有读者建议看《奇异博士2》之前,先看去年的迷你电视剧《旺达幻视》(Wanda Vision),将会更容易消化。

《奇异博士2》被视为去年年度票房冠军《蜘蛛侠:不归之战》(Spider-Man: No Way Home)的续集之作,角色阵容强大,有绯红女巫、X教授、神奇先生和惊奇队长等多位令人惊艳的角色。此外,奇异博士也出现活尸版,让人赞值回票价。

《蝙蝠侠》中国观众助阵

截至前天(5月15日),来势汹汹的漫威电影《奇异博士2》全球票房达6.88亿美元,单美国就收了2.92亿美元(约4亿新元),近六成票房来自海外,包括本地的521万497元(截至5月12日),在本地暂居今年票房冠军。《奇异博士2》上映10天左右,已经超越了2016年11月第一部《奇异博士》最终收获的全球票房6.78亿美元(约9.46亿新元)。

2022年度全球票房截至昨天为止的前五名:《蝙蝠侠》7.67亿美元(约10.7亿新元);《奇异博士2》6.88亿美元;《长津湖之水门桥》6.26亿美元(约8.73亿新元),中国占约94%,其余是海外市场票房包括新加坡、美国等;《神秘海域》3.95亿美元(约5.51亿新元);《怪兽与邓不利多的秘密》3.76亿美元(约5.25亿新元)。《蝙蝠侠》能登上冠军宝座靠中国观众的拥护,未能在中国上映的《奇异博士2》能否继续发威,最终夺冠?备受瞩目。

得罪中国网民的电影

《奇异博士2》带旺疫情时期的全球影院,却无缘在中国影院登场。有报道称这是因为片中奇异博士在大街与怪兽对决,准备出招时,远镜头拍到街道旁的黄色报纸箱,上头出现法轮功旗下媒体《大纪元时报》的名称,引发部分中国网民不满,批评漫威此举“夹带私货”。

其实在中国网络引起争议的电影不少,前阵子梁朝伟演出《尚气与十环帮传奇》,他的角色据传是以被西方人称为黄祸的“傅满洲”作为原型,被批评存在歧视侮辱的意味,《尚气》男女主角刘思慕与奥卡菲娜的“凤眼”也受质疑,认为是西方人对亚洲人的刻板印象。

中国网友还发现主演《猛毒:血战大屠杀》(Venom 2: Let There Be Carnage)的Tom Hardy(汤姆哈迪)于2012年宣传《野蛮正义》(Lawless)时,记者将他与主演《教父》的马龙白兰度做比较,他回应只看过白兰度的1956年电影《秋月茶室》,并提到他演Chinaman,实际白兰度演的是日本人,Chinaman一词被认为带歧视,因为这个称呼在19世纪中,泛指在美国铁路公司工作的第一代中国移民。

刘亦菲主演的《花木兰》,因福建土楼出现在北魏等问题被吐槽,网友批评此片“中不中,西不西,古里古怪”侮辱中国文化。《游牧人生》导演赵婷2013年受访提到“中国是遍佈谎言的地方”,“辱华”的她从此作品在中国被消失。中国网民可说是最严格的“影评家”,也主宰好莱坞电影票房的命运。