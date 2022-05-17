与丈夫性虐13岁少女 《奇异博士》女演员遭判刑8年

（综合讯）漫威超级英雄电影《奇异博士》（Doctor Strange）女演员Zara Phythian，被控与丈夫联手性侵13岁少女长达3年，并拍下性侵过程。英国诺丁汉刑事法庭判处Zara Phythian八年徒刑，她的丈夫Victor Marke则因另性虐一名15岁少女，被判处14年徒刑。

据英国《BBC》报道，Zara Phythian是英国知名武术教练，目前已经成年的受害女子，当时对她非常仰慕，想不到结识后却被性侵。受害女指出，自己在2005至2008年间被Zara Phythian和丈夫多次进行性犯罪，第一次受辱是被灌醉后，Zara Phythian强迫她帮Victor Marke口交，之后三人还发生性行为。

受害者指出，后来自己被多次性侵，Victor Marke更威胁如果她洩露此事的话，就打碎她的膝盖骨，并告诉她即便把事情公开，也没有人会相信。

Zara Phythian和Victor Marke矢口否认犯罪，但被陪审团裁定有罪，法院昨天（16日）做出宣判。Victor Marke被视为主谋判处10年徒刑，并因另一起性虐少女犯罪被判刑4年，Zara Phythian参与性虐待被判刑8年。