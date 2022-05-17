争“苏打绿”团名二审败诉 鱼丁糸团员：将上诉到底

（台北讯）乐团“苏打绿”2018年与前经纪人林暐哲决裂，并向林暐哲音乐社公司占有“苏打绿Soda green”注册商标提告，请求归还商标团名。

但智财法院二审判青峰等六人败诉，对此，团员们透过环球音乐表示：“判决越偏颇，我们取回团名的信念就更坚定。商标法不能继续忽视艺人与创作者权益，我们将上诉到底，拿回我们的团名苏打绿。”

法官指出，依据林暐哲音乐社公司提出的证据，网路上有乡民PO文询问“有人可以不Google讲出苏打绿全部成员吗”，法官检视网友留言显示大多数消费者无法连结6人与“苏打绿Soda green”，因此认定六人主张“苏打绿”等同他们身分辨识的说法不可采。

二审认为，六名团员的姓名分别为吴青峰（青峰）、何景扬（阿福）、刘家凯（家凯）、谢馨仪（馨仪）、史俊威（小威）和龚鈺祺（阿龚），并没有人称为“苏打绿Sodagreen”。而且团名的发想者究竟是谁，六人说法一变再变，先说是吴青峰个人创作，后改口吴青峰、史俊威共同发想，二审的时候又改称六人共同发想，此外，乐团自2001年创始以来成员更迭不断，六人共有姓名权的说词显然不可采，因此二审判青峰等六人败诉，但仍可上诉。

林暐哲除了主张青峰的创作必须经过他的同意才能使用，就连“苏打绿”团名也在他手上。粉丝一度担心苏打绿恐被“灭团”，但山不转路转，苏打绿改名鱼丁糸后，举办多次演唱会，更陆续推出新单曲及新专辑。团长阿福曾在发片记者会上表示：“我们努力去拿使用‘苏打绿’名字的权利，距离上一张专辑是2015年，现在我们会用鱼丁糸尽情开心地玩音乐下去，努力去拿使用苏打绿的权力。”