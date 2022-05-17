拍宝莱坞剧50%说印地语 杨雁雁崩溃

拍宝莱坞剧集，挑战印地语对白，影后杨雁雁飞印度孟买拍“Modern Love Mumbai” ，戏言：导演半夜加台词，我几乎跪倒飙泪！

目前仍在美国赶拍美剧“American Born Chinese”（网上中文译名《美生中国人》）的她，受访时已是美国当地时间午夜12时。

据悉，雁雁最近有部六集单元的宝莱坞剧集“Modern Love Mumbai” ，已上线prime video串流平台，她是其中一单元故事女主角。

问起，雁雁告诉《新明日报》，本安排去年4月拍摄，碍于第二波疫情来袭，延至11月，飞孟买时适逢奥密克戎病毒入侵印度，是祸躲不过。

其实，接戏缘起于她以《热带雨》参加平遥电影节，当时有导演寻求会讲英语与广东话的演员，片商推介了雁雁，经过zoom视讯面谈，水到渠成。

恶补半年 卷舌喉音难发声

“Modern Love Mumbai的剧本很有趣，讲述母子情，我演一个年近60岁的寡妇，一名卖点心的小贩，单亲妈妈，育有一子，一手将儿子抚养长大，本希望儿子与老公一样当牙医，儿子却有摘星梦，想当歌手，我希望他结交华籍女友，他却钟情印籍女孩，该印籍女友还鼓励他当歌手！”

雁雁火冒三丈，狠批儿子女友是“吃素的女巫”，雁雁笑说“对白很有趣”，她读了剧本，惊觉剧中有50%必须说印地语，于阻断措施期间赶忙找来老师恶补印地语，一周三天，每次两小时。

“印地语的结构很复杂，分别有敬语与平语，男性与女性用字遣词也不同……”

“印地语说起来有很多卷舌、喉音，我花了一段时间才发得出这样的音！”大概只差没说到舌头打结！

雁雁庆幸生于多元种族国家，适应力强，学语言易上手，“我在孟买拍戏时，跟剧组同事撂了几句淡米尔语，他们惊呆，竟认为比印地语还难！”

首次飞孟买拍戏，雁雁没有丝毫水土不服，印度餐尤其吃得津津有味，“别忘了（印度餐）我可是从小吃到大的！”

杨雁雁参演的宝莱坞影集张挂在印度大型广告牌上。（受访者提供）

海报肖像登印度大街广告牌

雁雁在孟买逗留10天，将印地对白背得滚瓜烂熟，经常被剧组忘了她根本听不懂印地语，她带点搞笑语气说：“我发现人的挨夜极限是凌晨三四时，午夜时分脑袋很自然‘睡着’，拍摄时夜戏很多，当导演要求我多加两句印地语台词，我就会以哀求的眼光问：‘台词能否只加一句’？说时几乎飙泪，就要跪下去啦！”

尽管如此，雁雁勇于尝试的精神令人刮目相看，除了印地语，日后若接拍其他媒介戏剧，撂法语、德语、阿拉伯语，她都乐意接受挑战。

值得嘉许的是，影集上线后，有不少海外网友竟以为雁雁是“住在印度的华人”、“应该在印度长大”，对她赞誉有加！

最令雁雁惊叹的是，她因接拍“Modern Love Mumbai” ，剧集海报还登上印度街头的大型广告牌上，扬威海外，令她惊喜得来有些匪夷所思。

雁雁说，美剧估计六月拍完，之后将飞回狮城陪伴爱女，她们两母女每天清晨五点半（美国时间）通电话，彼此真是牵肠挂肚，回新小休，七月或飞马探望阔别已久的家人……