忆述首部电影作品《阿牛下南洋》偶像面前陈澍城不紧张

阿肥阿瘦竟是少年时代偶像！陈澍城在偶像面前完全“忘我”！

由谐剧双宝王沙、野峰挂帅的经典喜剧《阿牛下南洋》登文化遗产节一票难求，《下》是本地演技派陈澍城电影处男作，但问感受，他却似乎失忆了！

少年时代追看王沙、野峰谐剧是他最大的乐趣：“当年家里还没有电视，为了追阿肥阿瘦，我下午特别到潮州会馆追看他们的谐剧节目，你或许觉得很夸张，我真的笑到倒地抽筋！”澍城忆述。

王沙、野峰后来闯荡香江，拍了一系列以“阿牛”为主的电影，当中，第四部《阿牛奇遇记》狮城放映时改名《阿牛下南洋》。

《下》多达95%在狮城取景，是当年最多本地姜参与的邵氏电影，演员一字排开耳熟能详：王沙、野峰、凌云、白言、叶青（白言太太）、关新艺、周琪、姚萍、汪春天、叶流星、许莹英，唐琥、陈澍城、明珠姐妹、张锦华、林廷（林瑞喜），谢江（马国歌手）。

《下》于5月底、6月初在本地亚洲电影资料馆（Asian Film Archive）的奥登剧场放映两场，门票皆卖光，有网友甚至上网商平台求票！

将于5月底现身力挺《下》电影会的艺人包括王沙嫂、白言叔的孙女，陈澍城与其干女儿、唐琥及太太、张锦华、谢江；明珠姐妹及林廷则有待确定。

陈澍城曾与王沙、张为一起录音。 （受访者提供）

苏章恺（站立者）曾与王沙嫂（右）、 管雪梅（中）上门探望唐琥夫妇。 （受访者提供）

唐琥与王沙。（受访者提供）

最享受看双宝互动

《下》演员之一的澍城受访告诉《新明日报》，《下》是他拍的第一部电影，他却记不起接戏前因后果，连自己演什么角色也“一片空白”。

“我只记得导演罗马是个像慈父一般的导演，对演员不苛责、拍摄无压力，王沙野峰是少年时代的‘偶像’……”

当年拍戏面对两大偶像，澍城可有紧张到结巴？

“完全没有！年轻时初生之犊不畏虎，现在老了反而怕表现失常‘漏气’！”

澍城直言最享受的就是在片场看双宝如何抛球接球，“两人的组合一如阴与阳、黑与白，相得益彰，王沙以柔克刚、野峰则以刚制柔，我像一张白纸，心无旁贷的紧盯他们演出，忘了自己存在！”

当年拍完《下》，澍城因主持节目、录音，与王沙也常碰头，他与王沙潮州人同声同气，“自己人”常有茶聚，“王沙大哥平易近人，仗义直言，相处无隔阂，他在歌剧院时，我会去‘偷看’，从中学习，我很敬重他，王沙大哥孩子结婚，我也有出席；”相较王沙，澍城与野峰交集较少。

唐琥被误以为王沙“爱徒”

曾被外界误会是王沙叔“徒弟”的唐琥，锯脚保命之后绝少踏出家门，但为了《下南洋》，重情义的唐琥叔说，盛情难却。

“王沙嫂、苏章恺（新马娱乐文史研究者）、雪梅都来我家，问起能参加（电影会）吗？我有点不好意思……”

在唐琥印象中，《下南洋》是他第三四部电影，唐琥叔在片中演一个夜总会里的日本人，会说几句日语，“记得好像是在良木园搭景拍摄，当年参与这部电影的老演员很多都不在了。”

唐琥叔对王沙叔敬重有加：“我常叫他‘老大’，外界以为我是王沙徒弟，其实不是，我们一起合拍过张莱莱电影《马来亚狂恋》，后来老大与野峰去香港发展，闹了情绪，老大回新找上我，当时我还在阿波罗歌剧院表演，跟老大合作，录制几十张唱片。我已有家庭，老大非常照顾我……”后来电视台向唐琥叔招手，他签约当电视艺人，一做18年。

问候伤腿进展，唐琥叔透露已自法国订制义肢，估计三周空运来新，之后将去医院通过运动锻炼脚力，估计七八月才装上义肢，唐琥叔平时很活跃，祝愿他装上义肢之后，从此行动自如。