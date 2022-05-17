Selina男友符合99%择偶条件 吵架只因他“屁太臭”！

（台北讯）40岁的Selina热恋小7岁男友“小徐”，不仅大方带他参与亲友聚会，也不避讳公开谈论恋情。Selina接受《苹果新闻网》访问，透露当初单身时曾列未来男友条件清单，心想应该找不到这样的男人，可能孤老一生，没想到男友出现，条件竟有99%符合。

小俩口交往至今恩爱甜蜜，只吵过一次架，Selina有点不好意思地说，吵架理由只因为男友“放屁太臭”。当时他们隔离在家朝夕相处，有一天吃早餐男友一如往常的在她面前放屁，当下她觉得超臭，气到站起来离开餐桌。但Selina事后深自反省，认为要有同理心，于是主动求和，“他一定是肠胃不舒服才会这样，觉得深深的愧疚跟他道歉。”

Selina的男友从头到尾都做自己，是她决定和对方在一起最大的理由，包括对方大胆追求她，她好奇问哪来的勇气和她这样的“女明星交往？”他回答“是梁静茹给我的勇气”，而这种恋人之间的冷笑话却打动了她。

能够找到真命天子，Selina认为和去年创作的新歌《往美的路我要自己作主》有关系。她坦言当时处在一种心理不平衡的状态，认为世界对于美的要求与标准太严苛。

这首歌透过“网美”的谐音，像是她对于这个世界审美观的控诉，从不满意自己的身材到最后与自己和解的过程，留下最真实的自我，她笑说：“跟自己和解之后更喜欢自己，守护我自己，生活平衡了，恋情就在一切美好的情况下发生。”