漫威超级英雄片《奇异博士》(Doctor Strange)续集《奇异博士2:疯狂多元宇宙》(Doctor Strange In The Multiverse Of Madness)本月推出后全球票房丰收,在上集演出反派角色的英国女演员Zara Phythian(扎拉菲西安)却被控与丈夫联手性侵13岁少女长达三年,被法庭判处八年徒刑,她的59岁丈夫Victor Marke(维特马尔克)被视为主谋判处10年徒刑外,并因在2002年和2003年性虐一名15岁少女,再另外判刑4年。