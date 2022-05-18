徐乃麟遭爆料出轨女密友丢代言 因这原因索偿失败

（台北讯）台湾综艺大哥徐乃麟日前爆发诈赌、投资等等纠纷，绰号“圆圆姐”的杨强蓉竟透过律师放话徐乃麟曾爆发婚外情，“有发生关系”，并称握有录音档。徐乃麟不满，认为因此丢掉14万新元代言，故起诉求偿约9万新元。

一审判杨女与律师须赔偿4700新元，上诉二审后，高院二审17日逆转改判免赔，可上诉。

本案起因于徐乃麟的豪宅诈赌案件，当时因徐乃麟在台北市内湖购入价值近374万新元豪宅“米兰苑”，出租给杨强蓉，但在2016年间却发生豪宅变赌场，杨女还在赌场内诈赌，受害人是同住在“米兰苑”豪宅的女友人董子绮，董女因被诈赌，输了178万新元，到警局报案。

全案爆发后，杨女曾对外放话说徐乃麟曾参与豪宅内的赌局，另外也有人质疑徐乃麟与董子绮的关系。徐乃麟因此对杨女提出妨害名誉的告诉。

全案进入司法程序后，2019年9月初，徐乃麟与杨女等人到地检署开庭对质，开完庭后杨女的律师突然对外放话，指称：“徐乃麟今天他也承认说确实有这段录音，在录音里面，徐乃麟讲董子绮跟他是男女朋友关系，甚至是双方有发生关系，徐乃麟不否认他有讲过这一段话，但是他自己讲说那是气话。”杨女也在旁帮腔：“他从到尾说谎，说跟董子綺没有关系，董子绮告诉我19岁就跟他在一起了。”言论经由媒体报道后，徐乃麟不满，认为自己因此丢失14万新元代言，因此对杨女与律师起诉，求偿9万新元并登报道歉。

一审法院审理后，认定杨女等2人言论确实侵害徐乃麟名誉权，审酌徐乃麟虽提出代言合约书证明自己丧失代言，但代言还需拍摄广告、宣传等等事务，须扣除成本，故法院认为实际利益未必就有14万新元；另外登报道歉法院则认为没必要。最后一审法院判准4700新元。

案件上诉二审，高院审酌杨女等人提出的通讯应用对话纪录、录音带等等证据，再加上某次有人询问徐乃麟有关他与董女的关系，徐乃麟竟回称：“怎样呢？他是我马子，我睡过他，我帮他怎样呢？关你屁事啊……”徐乃麟虽说这是气话，不能当真，但高院认为这确实留下模糊想像空间，在客观上确有使人产生两人为男女朋友关系之认知。因此高院作出不同认定，逆转改判杨女与律师免赔偿。本案徐乃麟可以再上诉。