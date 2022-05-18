5年前拍戏和灵堂合照曝 曾江告别式已低调举行

（香港讯）香港老戏骨曾江上月离世，享年87岁，昨天（17日）曾江工作室透露其亲友告别式已举行，并发文称“此别已无再见，此后余生再无您，您长眠，我常念，您曾说过，您的人生过得很爽，愿您在天堂也是。”同时感谢粉丝以及媒体的关注。

据港媒报道，香港开电视独家拍摄了曾江家人低调在教堂举行的天主教形式丧礼，只有少数挚亲好友出席。

曾江女儿曾慕雪之前受访，透露曾江生前曾说过后事从简，不需要搞那么多东西，因此会低调进行，到那天都未必会公开。

资深艺人胡枫、马海伦等都现身送别老朋友最后一程。追思会约半小时完结，随后曾江遗体移送火葬场火化。神情哀伤的曾慕雪一路捧着父亲的遗照，胡枫和马海伦临走前，都拥抱安慰她。

香港开电视转播曾江丧礼。（电视截图）

工作室还晒出曾江5年前拍摄电影的一张剧照，当时他在剧中饰演的角色仙逝，剧组为拍摄需要为其布置了灵堂。曾江主动提出要拍照留纪念，一脸笑意地站在中间，显得生死无畏潇洒自如。不料才过去短短5年，他已不在人间。

曾江告别式低调举行的消息传出后，粉丝们自发哀悼，纷纷留言：“永远记得和怀念”“永远的黄药师”，还有人遗憾他离世前连一句遗愿都没有留下，幸好还有经典作品永远流传下去。

据了解，曾江的长子因久居国外无法赶到香港处理父亲的后事。之前他与母亲蓝娣住在加拿大，但后者在1991年已经去世，他与父亲的联系较少，在严重疫情下无法到场送别曾江，相当遗憾。

另外，工作室也晒出曾江离世前拍摄的最后一张照片，透露他离开前两天还称自己身体很好，自己的头发长了可以扎小辫了，等隔离结束就去理发，不料世事无常。