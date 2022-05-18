金曲奖入围名单公布 蔡健雅个人抢3奖等破张惠妹纪录

第33届台湾流行音乐金曲奖今天公布入围名单，环球国际唱片公司入围15项表现最亮眼，旗下本地歌手蔡健雅的“Depart”更入围8项夺冠，她本人也入围最佳华语女演唱人、最佳专辑制作人和最佳作曲人3大奖。

蔡健雅的女歌手奖对手，有前年得主魏如萱、Karencici、詹雯婷、以莉高露和袁婭维。在作曲人奖方面，她将和卢广仲、宋念宇、鲜于贞娥、艾怡良、Hush一起角逐。

蔡健雅与张惠妹同样握有3座歌后的纪录，如果抢下第4座即刷新纪录。

卢广仲则以《励志论》角逐本届华语男歌手奖等4项奖。和争夺男歌手奖的歌手，有崔健、许钧、黄宣、马念先、裘德。

特别贡献奖由邱晨、陈复明2位资深音乐人获得。

最佳演唱组合奖入围者为陈升的新宝岛康乐队、动力火车、三牲献艺、VH、影子计划、恐龙的皮。最佳乐团奖入围者有野东西、美秀集团、无妄合作社、TRASH、13月终了、血肉果汁机角逐。

年度歌曲奖入围者有《灭人山》《奶奶》《玻璃心》《如果可以》《爱情你比想的阁较伟大》《跑马灯》《雏形》和“Bluebirds”。

最佳新人奖由许光汉、装咖人、雷擎、当作电影大师、吕彦良、Haezee、珂拉琪共同角逐。

最佳作词人奖由陈升、罗思容、周耀辉、武雄、葛大为、熊信宽角逐。

最佳台语男歌手奖由王俊杰、萧煌奇、苏明渊、大支、张伍争夺。入围最佳台语女歌手奖的则有朱海君、赖慧如、黄妃、江惠仪、张涵雅。

本届共20721报名，选出175件入围作品，并由阿弟仔担任评审团主席，Tizzy Bac、春面乐队、韦礼安、朱海君等担任揭奖嘉宾。颁奖典礼将于7月2日在高雄巨蛋登场。