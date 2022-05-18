向云将戴四方帽 成为合格营养顾问

毕业了！60岁阿姐向云本周五（5月20日）将正式戴上四方帽，成为一名合格营养顾问。

向云语带喜悦说：“我中四毕业后就出来社会工作，书读得不多，能继续学习是我的目标，攻读的饮食与营养辅助食疗课程顺利毕业，能戴上四方帽，真的很开心！”

向云本周五才去学院参加毕业典礼，届时才会穿上毕业袍，她欣喜告诉《新明日报》，希望日后往营养领域发展，学以致用。

营养学也属于身心灵健康的一部分，食疗营养师主要就是通过营养食疗搭配，协助他人取得更均衡的饮食，进而预防疾病。

线上学习 差点放弃

说起学习，向云带点不好意思语气，她在整合自然疗法国际学院（ICHH）修读课程，课程八个月，她因为戏剧与综艺两边忙，通过线上学习，拖至一年半才完成。

“营养学最难学，妹妹在上一届毕业了，我在最后关头差点想放弃，考试需要动用五个实例作出具体报告，其中一名接受营养食疗个案的人却在最后一分钟退缩，那时候真的很挣扎……”

但有志者事竟成，向云咬紧牙关、没有被困难击倒，学有所成，得到毕业认证，年过六十当学生绝非易事，加上向云拍摄工作繁重，该有多坚定的意志力才能完成课程？

向云很坦白：“自从瘦下来之后，我发现减重对一个人的健康太重要了，因此努力去学习营养学，主要是促进个人健康，更好地照顾自己、才能照顾身边人。”

之财及一对子女原本爱乱吃，一度偏食，被向云灌输营养学饮食法，也越吃越健康。

“偏食是不好的，以为某种食品健康就天天吃一样的食物，这样也会导致营养不均衡！”

年纪大就该吃清淡？

有关营养的迷思很多，怎么吃才够营养？减肥是不是完全不吃？维生素应该怎么吃？还有，年纪大了，就应该越吃越清淡吗？

“其实，并非越老就要吃得越清淡，年长者新陈代谢慢，吸取营养能力不及年轻时，均衡饮食才是王道，若摄取的营养不足，对身体并不好。”不过，她强调，有三高者当属例外。

向云由衷希望营养学可以普及化，记者问向云，毕业后会否直播传授营养学心得，像刘畊宏上网教健身爆红中国。

“我的目标是帮人多于赚钱。”向云说，她也担心被人问倒，“学海无涯，每个人的身体状况都不一样，必须对个别体质了解得非常仔细，才能做出比较精准的建议，我暂时还不行。”

她同时也修读了花精疗法，取得一级文凭，“课程包括怎么镇定、安抚焦躁情绪，真的非常有用。”花精疗法八月开课，向云希望能继续完成第二级课程。

推介营养食材

问起健康饮食，向云推介一道简易营养食材：“很多人煮菜用开水烫得太久，导致里面的矿物质、维生素完全流失掉了，菜不宜煮太久，经开水烫一下，稍熟了就能加上蒜头、少许盐与橄榄油，吃起来非常美味！”