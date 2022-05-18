事业运旺 徐彬：家人永远摆第一位

徐彬将于来临的六月在大银幕携“猛鬼兵团”玩鬼，尽管囊括多个奖项，他受访时告诉《新明日报》：家人永远在我心中是第一位！

新传媒八公子之一的徐彬最近事业运很旺，连夺四奖，更是首次取得国际奖项——纽约电影节最佳男演员银奖。

来临的六月份，徐彬连同多国艺人即将强势“撞鬼”，他担纲主演的电影“The Antique Shop”在延迟三年后终于完成拍摄，由三个不同的超级恐怖鬼故事所组成的“恶鬼兵团”将登陆狮城。

徐彬昨天（5月17日）接受《新明日报》访问时透露，电影的拍摄场地是曼谷一个大型古董店，足足有三层楼都是各种古董或者仿古董摆设，在剧组专业灯光下，气氛诡异独特。

他调侃道，自己是第一次拍摄鬼片，片场中实景假人道具逼真，看起来极其恐怖吓人，特别是恶鬼追人尤其吸睛。

徐彬表示有幸和多国不同“搞鬼“文化的演员合作，拍摄时碰撞出的火花很有意思，为电影带来了意想不到的效果。

母亲节前后，徐彬更在社交媒体上大放与妻儿的恩爱秀。他觉得很感恩，当晚，在《红星大奖》颁奖礼结束后，他回家与妻子小酌两杯，庆祝这个特别的日子。

艺人工作忙碌，但徐彬仍会尽量赶回家与家人一起吃饭，空闲时帮忙分担一些家务和多带孩子到户外玩耍。徐彬说：“家人永远是心里的第一位。”