男星保姆吃剩饭上热搜 “每个月4000元不是请来享福的”

（北京讯）近日，经常在网上直播分享生活日常的香港男星陈浩民，和中国大陆太太蒋丽莎在直播吃饭的时候，坦言将吃剩下的饭菜让保姆吃，还当着粉丝面将未吃完的菜盘子折迭在一起，以供保姆食用。许多粉丝为此看不下去，纷纷为保姆叫屈，或是吐槽他们不尊重人，或是言辞激烈骂他们“张扬炫耀”。一时间闹得沸沸扬扬，陈浩民夫妇也匆匆下播。

蒋丽莎在看到网民的评论后，在后来的直播中曾回怼道：“我每个月给保姆开20000元（人民币，约4000新元）工资是请她来干活的，不是来享福的，我们家没有让保姆上桌吃饭的习惯。”“保姆在我们家并不仅仅是保姆，是和公司签约的，也算是公司的员工，你们见过员工天天和老板在一起吃饭的吗？”

据说陈浩民夫妇的保姆后来回应了此事，说她吃的不算是剩饭剩菜，因为中间仅仅隔了一个小时，又不是隔夜菜，最关键的是陈浩民一家都用公筷夹菜，所以饭菜没有感觉不卫生。保姆又说为网明对自己的同情感到很无奈，认为这不是在帮忙而是在帮倒忙。网民感觉到保姆非常喜欢这份工作，主要是因为工资真的不低，甚至让许多白领自叹不如。

陈浩民夫妇第一次直播吃饭过后，粉丝们便分成两个阵营，一方是为保姆叫屈，认为保姆不能吃剩菜剩饭，即使不与主人平起平坐，最起码也应该吃到新鲜的饭菜。另一方则认为花钱请保姆，就是为自己服务的，吃个剩饭剩菜很正常，在上海的保姆圈也司空见惯，保姆更是乐意吃剩饭剩菜，尤其是主人在外边吃不完打包回来的饭菜，保姆都会高兴得不得了。

有网民说，“吃剩饭”有点不尊重人，建议最好就是保姆提前留出自己的一份饭，或者自带饭食，哪怕是单独给自己简单做一点，相信大多数雇主都不会说什么。