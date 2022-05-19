恋情结束无须缅怀 汤洛雯不认同找“爱的替身”

马德钟（右）赞剧中的太太陈炜（左）是很专业的演员。（TVB提供）

由视帝马德钟、陈炜和汤洛雯主演的无线时装奇幻喜剧《双生陌生人》（简称《双生》）正在播出，53岁马德钟剧中分饰两角，一是人生胜利组的律师合伙人高收成，一是草根IT男巫祺男。汤洛雯饰演的俞风难忘旧爱高收成，于是上网征聘与初恋长相相似的男人作短期男伴，高收成知道巫祺男应聘之后，私下收买对方跟他交换身份，以弥补当年离开俞风的遗憾。

汤洛雯接受《联合早报》访问时说，俞风执着于过去，一直生活得不开心，但也可以说她很专一，“以我的性格，我不会沉溺于过去，很多事情过去了或曾经被伤害，这些都过去了，不会再想，展望将来更好。”

她不认同角色找“爱的替身”，认为恋情结束了就让它过去，无须怀缅，“而且不只是怀缅，还请一个陌生人扮他（旧爱）！我觉得没有这个需要。如果真的很想念，我会直接去找那个人，跟他聚一下也好，见一下也好，但不会找一个陌生人来陪自己。”

《双生》题材比较新颖，但汤洛雯不担心观众不买单，她说，以前较多如消防、警察等职业剧，现在还是有职业剧，不过团队会加入很多新的元素，“要不观众会觉得越来越闷，毕竟过去看过很多类似的剧种，所以我乐见有新颖的题材。至于观众买不买单，这一刻我也不敢保证，但我觉得有新的题材就会有新的火花和新血。”

马德钟分饰两角 须谨记不同小动作

剧中一人同时分饰两角挑战大，马德钟告诉本报，拍摄时必须谨记两个角色的小动作，要分配得好，不过笑言并没有因此“精神分裂”，反而要更清楚什么时候诠释哪个角色，尤其是拍摄两个角色戏里对调身份的剧情，“比如说以巫祺男的造型演高收成，但他本身是巫祺男，我会为角色设计一些动作。工作量比较大，但演绎时蛮有趣及有挑战的。”

这次是他首次跟陈炜、汤洛雯合作，谈到两名女主角，他说，汤洛雯对于表演有很多看法，两人因而碰撞出很多火花；至于陈炜则非常专业，“拍摄一些身体接触比较多的戏时，她给我的感觉是可以很放心地去演，跟她合作很开心。”

《双生》故事灵感来自于一个帮人寻找“另一个自己”的网站，汤洛雯说：“我有时会被说长得像谁像谁，但不至于一模一样，所以会好奇世界上会不会有长得一模一样的人。”虽说人有相似，但她认为相似度顶多80％，“要不然Face ID（智能脸部辨识系统）岂不是很危险？哈哈。”

长得相像不出奇，但马德钟说，长相一模一样就不太可能，“如果真有这样的人，我会问清楚我们是不是有血缘关系？他会不会是蜥蜴人（外星生物）？”

汤洛雯想当超人 马德钟盼圆太空梦

若现实生活中能交换人生，汤洛雯想当超人，马德钟盼能一圆太空梦。

汤洛雯希望能体验当超人，“他可以做所有我做不到的事情，完全是一个不同的生活，而且可以冲出宇宙看看外面世界。”

马德钟则说：“我想上天空，在我这一辈子中应该没有机会了，所以如果能交换身份，希望能上太空。”

《双生陌生人》每周一至五晚上9时30分于翡翠台（星和Ch838／新电信Ch511）播出，本地观众也可通过TVB Anywhere+应用观看。

马德钟没有不接演的角色 汤洛雯不介意演丑角

被问到接下来想要接演的角色，马德钟直言自己没有不接演的角色，但有感观众更喜欢看他饰演硬汉角色，“如果拍摄其他类型的戏，我还是会尽量演好。我觉得当演员就是要通过角色享受不同的事情。”

汤洛雯则不介意卸下女神光环演丑角。她告诉本报，早期接演的角色有不少是女神或花瓶角色，不过无线近来渐渐让她尝试其他角色，包括在《双生陌生人》的角色后来变得有点奸，在《金宵大厦2》中的疯狂粉丝，以及在新剧“OPM”中由失意师奶变身女强人，“我觉得我可以尝试更多比较极端的角色，可能有多重性格或是精神病患，甚至是比较搞笑贴地的角色，我也不介意演丑女。”

汤洛雯在拍摄的新剧《隐门》预计下个月中杀青，之前饱受慢性胃炎困扰的她直言希望在展开新工作之前能休息几周，好好调理身子。

汤洛雯（右）本月初迎来35岁生日，左为马德钟。（香港中通社）

本月初她迎来35岁生日，她透露今年跟亲友简单过，基于疫情分了几次约朋友到家中聚餐，另外再跟家人及关系比较亲密的朋友吃饭，“我也过了一个staycation（宅度假），扮去旅行，带了两只猫一起去，很难忘很有趣。”