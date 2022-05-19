餐厅失控夜 Boiling Point（M18）

娱乐性★★★☆／艺术性★☆

故事：伦敦热门餐馆的主厨安迪（Stephen Graham，斯蒂芬格雷厄姆饰）面对突然造访的卫生局稽查员，爆满的订位桌数，对工作不满的下属，网红客人的要求，食物过敏的顾客等情况，处于崩溃边缘。

短评：用一镜到底的拍摄手法呈现餐馆的一夜混乱，让观众更有代入感，真实如看纪录片，男主角斯蒂芬格雷厄姆的自然演技功不可没。发生在餐馆的事件如社会缩影，白人食客刁难黑人侍应生，网红客人提出不在菜单里的要求，强调会在社媒“追踪”餐馆等，这些在现实生活都有所闻。突发状况多，主厨高压应战，紧张感十足，但电影结束得太突然，感觉故事未说完。（英语对白，不附字幕）

幻影杀手 The Assistant（NC16）

娱乐性★★★☆／艺术性★

故事：扎菲克（Iedil Dzuhrie Alaudin，伊迪尔阿拉乌丁饰）因遭陷害拥毒品而入狱，他在狱中时，妻小遭杀害。扎菲克出狱后要复仇，去找昔日好友（许亮宇饰）协助，同时也遇到自告奋勇帮忙的费罗兹（Hairul Azreen，阿兹格林饰）。

短评：《结婚那件事》等华语片的马来西亚知名导演郑建国转战马来电影，推出口碑不俗的《英雄》（Wira）与《英雄无名》等，他在新作《幻》身兼编剧、导演和监制，获得马国美商索尼影视的支持，约190万新元的制作费在新马制作中，相对算高。《幻》有一定的吸引力，主人公出狱报复的故事撒狗血，动作戏让人看得肾上腺素飙升。影片在真实与幻影中探索复仇的意义，加入的反转情节让人惊喜。（马来语对白，附中文字幕）