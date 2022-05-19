冒名之肤 Passing（PG13）

播放平台：Netflix

娱乐性★★★☆／艺术性★★☆

故事：1920年代末纽约哈莱姆文艺复兴的鼎盛时期，同属非裔的艾琳（Tessa Thompson，泰莎汤普森饰）与克莱尔（Ruth Negga，萝丝奈格饰）都可以冒充白人，两人却有不同的选择。一个午后，这两名童年好友偶然再相遇，克莱尔开始讨好艾琳的医生丈夫，艾琳发现自己的稳定生活因克莱尔的出现而天翻地覆。

短评：英国知名女星Rebecca Hall（丽贝卡豪尔）演而优则导的处女电影，夺31奖，包括电影独立精神奖的最佳女配角、最佳摄影奖，以黑白片处理种族歧视等肤色问题，别具色彩。艾琳在非裔团体是尊贵的女王，却无法逃避现实中的种族问题，她尤其讨厌丈夫总是对两个孩子讲述恐怖的种族悲剧。克莱尔选择伪装成白人，还嫁给白人丈夫，彻底摆脱歧视，却失去了精神的归属感。

影片审视人性的痴迷和压抑，两女之间的羡慕与妒忌等关系，刻画细腻。泰莎曾演出《星际战警反转世界》（Men In Black: International），萝丝曾凭《爱侣》（Loving）角逐奥斯卡影后，两人演技颇有火花。（英语对白，附中文字幕）

我要回高三 Senior Year（M18）

播放平台：Netflix

娱乐性★★★／艺术性★

故事：史丹芬妮（Angourie Rice，安格瑞莱丝饰）是高三啦啦队队长，因表演时出意外而陷入昏迷20年，醒来已是37岁的熟女（Rebel Wilson，蕾蓓尔威尔森饰）。她决定重回校园，加入啦啦队，夺回毕业舞会女王头衔，过程引发不少笑料。

短评：蕾蓓以《歌喉赞》（Pitch Perfect）系列电影中的“胖艾美”一角爆红，近年为了健康成功甩肉35公斤，《我要回高三》饰演微胖的熟女，谈话举止却保留在少女时期。她昏迷前手机并不流行，醒后的世界变了样，有一定的娱乐效果。（英语对白，附中文字幕）