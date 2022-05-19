金赛纶疑酒驾肇事逃逸 惊险画面曝光清纯形象崩坏

童星出身的22岁韩星金赛纶（Kim Sae-ron）昨天（18日）早上传出疑似酒驾的消息。她在当地时间早上8点行驶于江南区，被许多民众目击车子开得摇摇晃晃，撞到路边栅栏数次后，还把路边的电箱撞到移位，最后肇事逃逸。

据韩媒报道，监视器及行车记录器画面显示，金赛纶开车转入大马路时方向盘并没有回正，直接装上路边的电箱。她过后默默倒退离去，并没有下车查看。金赛纶后来开了约600米的距离后，被市民挡下。警察随后到场发现驾驶是金赛纶，要对她进行酒精测试却被拒绝。金赛纶向警方提出血液酒精检测的要求，前往附近的医院做检测。据悉，当时副驾驶座还有乘客，乘客身份引起网友猜测。

金赛纶所驾驶的车辆（左）把路边的电箱撞歪，电箱的围栏也被撞坏。（图/截自YouTube、互联网）

因当时是上班时间，一路上许多热心民众见状都打电话报警，警方表示接获了6、7通的报案。目击者接受韩媒访问时表示：“我路过时发现那台车开得左右摇晃，所以就请她停下来，接着我再报警，不然一定会闹出人命的。”所幸这起事件并没有涉及人员伤亡，但却因电箱被撞坏，附近一区停电3个小时，红绿灯也停摆。

对此，金赛纶的经纪公司“GOLD MEDALIST”昨天表示，金为了正确的检查，选择血液采检，检查完后已由监护人带回家，没有接受其他调查。血液检查结果预计2周后出来，之后会诚实面对警方提出的要求。随着事件越滚越大，公司今早再次发出声明，表示金赛纶正深刻反省自己的过错，向所有因此有损失或受影响的人表达歉意，并承诺会竭尽全力补救。

10岁时与元斌合作演出电影《大叔》而成名的金赛纶，年纪小小便斩获奖项与人气，与金裕贞、金所炫被誉为韩国的“三金”。这几年来她戏约不断，最近正在拍摄Netflix韩剧《猎犬们》，3天后则即将进组参与SBS韩剧“Trolley”。经纪公司透露，金赛纶将主动辞演新剧“Trolley”，SBS方也表示已接受这个决定。Netflix则回应《猎犬们》之后的拍摄会有所调整，制作组们讨论后会再公开说明。

金赛纶过去曾在节目“On&Off”中透露自己一到可以考驾照的年纪就去考了驾照，且都是满分考获驾照。（图/截自YouTube）

事件曝光后，金赛纶之前上节目的片段也成为网民热议的话题。她曾在节目“On&Off”中提及自己很喜欢开车，一成年就去考驾照。节目中她自豪地说：“刚到可以考驾照的年龄就考了，技能考试、道路行驶都是满分”。