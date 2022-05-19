灌录泰版“水长流” 吴刚在泰国录制泰语专辑

被误认是《水长流》原唱，资深歌手吴刚是首位在泰国录制泰语唱片的本土歌手。

本地70年代当红歌手吴刚推出自传《天边一颗星》，自传记录了他半个世纪以来多姿多彩的歌手生涯和个人生活，书中也收入了多达200多张的珍贵照片，图文并茂，让读者从文字与图片中窥探他的精彩生活。

吴刚昨天（5月18日）告诉《新明日报》，自传中收录的文章是年前他在《联合晚报》所撰写的专栏，记录了自己的校园生活、娱乐圈、个人生活的经历，“过去疫情的两年，让我有更多时间好好整理这些文章，以及照片、插画和素描，最终完成了这本自传。”

自传取名《天边一颗星》，是源自吴刚的成名曲，当年他就是以这首歌一炮而红，接着再以《水长流》创事业高峰，当年仅有20出头的他红透半边天，还随着黄清元等四处跑码头登台演唱，足迹遍布马来西亚、泰国和香港。

提及泰国，吴刚回忆当年和黄清元、尤丽、黄妙玲到当地表演时，他说：“演出的地方是个大剧院，可容纳2000多名观众，我印象最深刻的是，剧院大厅门口有个约50英尺的广告牌竖立，广告牌画有黄清元大哥和我的巨型大头照，后方是尤丽和黄妙玲，我和黄清元大哥还被当地人称为至尊。”

由于吴刚的《水长流》太红了，于是泰国的唱片公司就为他打造了泰语版的《水长流》，并连同几首歌曲录制成唱片，他就成了首位灌录泰语唱片的本土歌手。

吴刚说，当地的粉丝还以为他是《水长流》的原唱。

另一不为人知的事，是当年姚苏蓉前往泰国表演，演唱她的成名曲《今天不回家》时，台下竟有粉丝以潮州话说：“叫吴刚来唱，他唱得比较好听！”

“因为当年我们什么歌好卖就录什么歌，而我也唱过《今天不回家》。”

想开唱 与孩子同台演出

吴刚想开个人演唱会，和孩子同台演出。

吴刚说：“最近身边的朋友都这样对我说，我其实也有这个想法，但尚未计划，刚推出自传，一步一步来。”

若计划开个唱，吴刚说，他希望邀请夏蕙、三个孩子同台演出，“我三个孩子都有音乐细胞，希望能和他们一起在台上表演，夏蕙更不用说了。此外，也希望邀请黄清元大哥当嘉宾。”

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曾当老师 边教书边唱歌

吴刚曾为人师表，深受学生的喜爱。

吴刚回忆自己的半世纪生活，他说自己都很幸运，一路来都有贵人相助，当年参加丽的呼声厦语话剧研究组就得到负责人张维鸣的提拔，参与了不少话剧的演出，后在一次公开的八人小组合唱演出中，仅独唱了四句，就被台下的星探发掘而走入歌坛。

在歌坛两年，吴刚前往伦敦深造修读商业美术，暑假就飞回来灌录唱片，他说，灌录的唱酬足以应付他在伦敦的学费和住宿。

吴刚也当过老师，他说，当时父亲生病，家庭负担落在母亲身上，他不忍看母亲如此辛苦，就想去打工帮补家用，“刚好教育部聘请老师，我去应征，就这样幸运，从2000多位筛选60位，我被选中。”

为家计和筹学费 选当歌手

于是吴刚在立达中学执教，深受学生们欢迎，不过，他一边教书一边唱歌，“我在课室教学生人生道理，学校外的唱片店却播放我的《负心的人》等，后来校长知道后，找我去谈，要我做取舍。”

结果，吴刚说他选择了当歌手，“因为老师的月薪300元，我录一张唱片的收入等于老师的一年收入，为了家计和筹集学费，我自然挑选了唱歌。”