外婆中风半瘫痪仍坚强面对 潘玲玲：她是我最强偶像

母亲节刚过，潘玲玲在社交媒体上发布自己与丈夫和外婆的合照，配文庆祝外婆96岁生日。

潘玲玲接受《新明日报》访问时表示，外婆把坚毅乐观，不怕困难的顽强性格传承给她，使她能够克服生活的磨难在圈中奋斗至今，所以外婆成为她一生最强大的偶像。

潘玲玲回忆，小时候妈妈会在学校假期时把她送到外婆家。当时的外婆家在乡村，她和外婆一起种菜，然后再把菜带到巴西班让的湿巴刹售卖，日子辛苦但十分有趣充实。

潘玲玲感恩外婆对自己的人生价值观影响很大，教会了她凡事都要乐观以对、有毅力，不要畏惧困难。潘玲玲说，外婆十多年前曾经中风，半边身体瘫痪，最后凭籍坚强的毅力积极复健，最终恢复了活动能力，甚至还可自己下厨做饭。

让她有勇气对抗病魔

这一切多年后仍历历在目，对潘玲玲来说宛如见证一个奇迹，也在她自己确诊癌症的时候给了她莫大的鼓舞，让她有勇气对抗病魔。

她也提到，在她生病时，行动不便的外婆专程到她家里看望她，并鼓励她“外婆中风都没事，你也一定不会有事的。”

弱小身躯的外婆有着强大的灵魂，让潘玲玲深刻认知病魔不可怕，只有克服不了自身的恐惧才更可怕。为了鼓励她，外婆会搭车去购买她喜欢的海鲜，以及亲手制作她从小就爱吃的鸡蛋糕。

如今，年迈的外婆有了轻微的失智症，经常会忘记自己的生活细节，潘玲玲便会拍下来给外婆看，提醒她吃了喝了该睡了，平日里也会多与外婆合照。潘玲玲开玩笑说，外婆和她一样，都喜欢“美美的上镜”，就算病了也不马虎。

潘玲玲略带着伤感，和老人的沟通需要耐心和细心，但她乐在其中，因为她和自己一生的偶像在一起。