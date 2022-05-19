娱乐吃瓜：年过50当爸爸 刘德华为女儿亲力亲为 郭富城剪脐带手颤抖

50岁的黄子佼刚在今天当爸爸，年过半百才迎接女儿的到来，心情兴奋又忐忑。其实娱乐圈不少男明星为事业打拼而晚生育，像黄子佼这样“老来得女”的大有人在，当中包括天王刘德华、郭富城、黎明、任达华和罗大佑，他们因为孩子得来不易，当爸爸后都成了“宠女狂魔”！

刘德华当父亲后变得柔软

天王嫂朱丽倩在2012年5月诞下女儿，当时刘德华（华仔）已51岁。

据报道，朱丽倩生产前华仔推掉8个月的工作陪伴老婆，女儿刘向蕙(Hanna)出生后，华仔学习各种育儿知识，最初三个月凡事都由他这个新手爸爸亲力亲为。

华仔为孩子请了4个保姆10个保镖，可见他有多重视女儿。有港媒报道，女儿出生五年，华仔就为她花了5亿（约1亿新元），女儿4岁生日时华仔甚至送了2亿港元（3500万新元）的别墅。

为女儿选择幼儿园时，刘德华亲自考察了很多学校，还带女儿去面试。女儿念小学，刘德华并不在意孩子的学习成绩，而是希望她快乐成长，所以选了一所不用考试的学校，为的就是不要给女儿压力。

当爸爸之后华仔总会尽量抽时间陪伴女儿，而且谈起女儿总是一脸骄傲，粉丝都说刘德华有了孩子后，整个人都变得"柔软"了。

刘德华对女儿疼爱有加。（互联网）

郭富城为女儿少出去玩乐

2017年9月，方媛为天王郭富城（城城）诞下小公主Chantelle，当时郭富城感叹在52岁这个年纪做爸爸很不容易，觉得女儿是上天的恩赐，因此看到宝宝的那一刻激动得哭了，为女儿剪脐带时双手都在颤抖。

女儿的到来改变了城城，他曾在访问中坦言当爸爸后成长很多，不但很少与朋友出去玩乐，工作结束后会马上赶回家陪伴妻女，朋友们几乎都找不到他。即使工作忙碌赶不回家，他也会通过和太太视讯通话来看看女儿。

郭富城还是个顾家暖男，曾经被媒体拍到开着跑车到铜锣湾为女儿买尿片，如今育有两个女儿的他，也经常被民众看到一家四口出游，享受天伦之乐。

城城每次谈到女儿都是满脸笑容，他曾经说过不管工作多累，一回到家见到女儿就会瞬间被融化，觉得再辛苦都觉得值得。

郭富城谈起女儿总是满脸笑容。（互联网）

黎明为女儿设立教育基金

黎明2018年3月宣布与小19岁的女助理阿Wing结婚，女儿同年5月出生。当时已51岁的他为了保护妻小，对身边友人下了封口令，消息保密到家，就是不想让女儿被媒体拍到，可见他相当紧张女儿。

除了曾被拍到亲自到婴儿店为女儿挑选礼物，当了爸爸后，黎明每天工作都要准时下班赶回家陪伴女儿，他某次担任容祖儿的演唱会嘉宾，在台上笑言平常这个时间已经在陪女儿睡觉。

据知，女儿出生后黎明主动套现房产，豪掷4000万（约700万新元）设立教育基金，作为天王的女儿，真的可说是赢在起跑线上。

黎明和另一半阿Wing（右）育有一女。（互联网）

罗大佑有了女儿后人生像清晨

罗大佑2010年与小13岁的女友Elaine在峇里岛注册结婚，婚后第二年老婆人工受孕成功产下女儿，当时罗大佑已58岁。他形容当父亲的心情比开演唱会还紧张，见过大风大浪的他说：“没有一件事比女儿出生要紧！”

得之不易的女儿，当然要格外珍视，罗大佑说：“有了女儿后，我的人生像清晨”。

最近几年，罗大佑开始为女儿早做打算，其实早在女儿5岁时，罗大佑就已经立好了遗嘱，为女儿分配好了财产，确保女儿以后在金钱上无后顾无忧。

罗大佑的老婆Elaine（右）人工受孕成功，生下一女。（互联网）

任达华为女儿努力打拼

任达华和琦琦结婚7年未生育，直到他50岁，太太才为他生下女儿，让任达华激动得热泪盈眶。

自从有了女儿，任达华就多了一个“宠女狂魔”的称号，他最开心的事情就是接送女儿上下学，陪着她度过假期时光。

女儿的到来让他们夫妻变得更加亲密，而为了让女儿过更好的生活，任达华更加努力工作。据知他把赚到的钱都拿来买房产，先后在中国的上海、杭州、济南以及‬日本、加拿大和意大利等地置产，提前为女儿做投资。

如今任达华的女儿任晴佳已经18岁，亭亭玉立的她和模特出身的妈妈一样，颜值和身材都非常出众，拥有父母无尽的爱，还遗传了他们的好基因，真是让人羡慕。