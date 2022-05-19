黄子佼升格当爸 孟耿如18分钟水中顺产女宝宝

台湾艺人黄子佼和孟耿如的女儿“黄玉米”出生了！孟耿如今天（19日）晚上8点半在社媒上发文宣布好消息：“买尬！我生完了！我经历了没生过孩子的人不能体会的历程。”

孟耿如分享，“这次选择水中生产，希望一切的环节都是自然，所以没打无痛分娩、没打点滴、没有催生、也没剪会阴，希望玉米的一切也都能很自然、自在、自由，虽然痛到我跟老公都不知道到底自己有没有流眼泪，但生产过程都非常的顺利，从开始用力到结束不到18分钟，是个天使孩子！”

她感慨写道：“过程实在是有太多太多的感触，今天先让我休息，这几天再来跟大家分享，先谢谢大家关心、谢谢挚爱老公、谢谢挚爱玉米，我们今天都表现的真的很棒！”

黄子佼则在之后转发老婆的发文写道：“睡不到四小时的今天，四度进出折返妇产科。补给加上既定的工作，终于可以好好补个眠……但刚刚睡不到一小时，然后就是大量讯息声，谢谢大家的关心祝福。我先继续的忙碌一下，等下还要再五度进入（妇产科）。一切都好，一切美好，只是真的坚毅的好睏。老婆、女儿、医护们，谢谢你们，辛苦了！”