刘涛发文撇婚变 老公却取消关注及清空微博

（综合讯）43岁中国女星刘涛和商人王珂结婚15年，最著名事迹是为丈夫复出接戏还清股债。她今年3月才为离婚传言辟谣，前天（18日）又被微博博主“李三笑0008”爆料，指王珂又在炒币上亏一屁股债，让刘涛决定跟他离婚。

刘涛立马跳出来发长文否认，字字句句恳切地说：“我的性格就是踏实努力的工作和生活，不希望分精力总是去理会一些无聊的毫无意义的事情，但是这些谣言却总是无休止地重复出现，并且愈演愈烈地打扰到我和家人的生活，伤害和破坏我和家人的名誉，即便投诉、求助于律师，或付诸于行动起诉对方，也是很消耗各方精力并且还在被利用和挑衅……”她强调“从未接触那些投资产品和各种什么币”，并起诉造谣者。不过，昨天王珂被发现微博取消关注刘涛，还清空内容，让两人婚姻如坠迷雾中。

刘涛演出《琅琊榜》《欢乐颂》等剧大红。2007年结婚后同年生下女儿，那也是她宣布退隐的半年后，王珂碰上全球金融危机，生意在海内外接连受创。那年不到30岁，自小养尊处优的王珂从众望所归到众矢之的，好友反目，亲信背叛，陷入抑郁。

刘涛在2009年生下二儿子，于2011年复出拍戏替夫还债，四年来每年最多接到7部戏，几乎整年都在片场度过，但她也因此替老公还清债务，甚至变得比婚前更红。然而酸民老嘲弄王珂吃软饭，还戏称刘涛是老公的提款机。但刘涛硬是撑过这场婚姻风暴，获得“国民贤妻”美名。王珂一点也不帅，个子也矮，他曾经发文形容老婆：“坚强执着，演技高超，能娶到如此女侠，任人如何评价，我都是一辈子偷着乐吧。”