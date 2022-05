现在开始是Showtime From Now On, Showtime

可在viu.com和viu应用收看

这是一部轻松爆笑的侦查类韩剧,讲述魔术师和女警联手,与鬼神一起追查凶杀案。

知名魔术师车次雄(朴海镇饰)有着完美的外表,其实他的魔术“实力”得到三只鬼的协助,原来车次雄有看到鬼的能力,他收留了三只流浪鬼,让他们成为自己表演魔术时的得力助手,例如观众看到纸牌在空中飞,其实是三只鬼拿着纸牌不停跑动,画面太好笑了。

因为能看见鬼,车次雄卷入一起死亡案件,并因此与热血巡警高瑟邂(秦基周饰)结缘。事源有一个送餐员遇肇事逃逸事故过世,他请求车次雄找出肇事司机,别让自己冤死,车次雄循着死者告知的线索调查,却被高瑟邂当成嫌犯。车次雄只好把自己能看见鬼的事实告诉高瑟邂,并与高瑟邂合作。

可惜两人没能及时阻止凶手销毁证据,高瑟邂自责不是一名好警察,也对送餐员和他即将生产的妻子感到十分愧疚。车次雄见状,只好“人鬼联手”,叫三个鬼助手去吓凶手,对方以为自己“见鬼啦”,吓得招供,高瑟邂终于将凶手绳之以法。

鬼神协助破案,剧情有趣

车次雄的家中有一天突然有神明到访,原来是车次雄当巫师的爷爷生前伺奉的将军神崔剑(郑俊镐饰)。爷爷过世后,车次雄本应继承衣钵,但他不想当巫师,因爷爷生前热心助人,却被指擅闯案发现场,导致一名刑警死亡,还被骂是骗子,车次雄不想落得跟爷爷一样的下场。

将军神崔剑必须附身车次雄帮助人们,才能累积功德成佛,但车次雄拒绝,崔剑只好另想办法。崔剑发现即使不附身,只要车次雄行善,也能帮他累积功德,于是要车次雄加入市民警察队,车次雄因此与高瑟邂密切接触。两人起初吵吵闹闹,但车次雄经常帮冤鬼跟高瑟邂沟通,协助高瑟邂破案,双方渐渐互有好感。

看这部剧很减压,鬼神协助破案的剧情很有趣,车次雄与鬼神的互动也非常爆笑,像是鬼神会挑食,要求加班费,擅自刷卡叫外卖,惹怒车次雄。

还有一个爆笑的情节是,其中一个鬼助手发明了一个器材,让高瑟邂可以听到鬼助手和将军神说的话,以方便沟通,但高瑟邂只能听见不能看见,常常鬼神在她左边,她却对着右边的空气说话,画面让人笑翻。

朴海镇喜感、魅力升级

朴海镇之前在“Man to Man”和《实习老生》分别与朴诚雄和金应洙上演搞笑的Bromance,让观众看到他的喜剧魅力。相隔两年回归荧幕,他再次挑战喜剧,喜感更佳,演技更自然,可说是魅力升级。

朴海镇在韩国的记者会上笑说,过往演绎角色时会尽量把自己的真实样貌抽掉,但这次可以坦率地“做自己”,展现出朴海镇刻薄、呆萌等形象,拍得很开心,相信观众看了也会喜欢。

导演李亨民说,原本担心像朴海镇这么帅的人,很多搞笑桥段会不会演起来放不开,但朴海镇说自己真的很喜欢演喜剧,还做了很多研究,导演也觉得他更添魅力。

形象开朗的秦基周被问到与角色的相似度时回应,唯一相似的地方是两人都有粗鲁的一面,并自曝熟识的弟弟们一开始会叫她“姐姐”,但熟了之后都改口叫她“哥哥”。

擅长搞笑的郑俊镐在记者会上夸自己是“最强的角色”,之后手中的麦克风突然莫名爆出一串杂音,接着完全无法发出声音,郑俊镐一度被吓到,换了一支麦克风后,他幽默地说:“看样子是鬼神都来祝贺我们了。”

小毛病大问题11

8频道 晚上8.00

本地大约有20%的人出现消化不良的问题。节目将探讨:一、便秘是消化不良的症状?二、吃完饭就躺下会造成消化不良吗?三、长期消化不良会造成胃溃疡吗?

寄生

8频道 晚上9.00

Dawson得知有好几个股东已经答应支持他,认为一定能在股东大会扳倒兆华,提前去庆祝。Frankie收买Cass,在Dawson的饮料中下药,不但导致Dawson缺席股东大会,还因为服用毒品而被警方逮捕。兆华宣布将Dawson开除,Dawson身败名裂。

缉魔 Deep Evil

卫视电影台(星和Ch866)晚上11.05

主演:庄凯勋、傅孟柏、邵雨薇。暴烈的刑警温子升负责一宗无头女尸案,遇到冷酷女法医韩雪宁,他们查到死者曾在高俊伟的医美诊所做隆胸手术,韩雪宁向温子升透露自己读大学时曾与高俊伟交往,还帮助他做过伪证,高俊伟成为头号嫌犯。

奔跑吧10

e乐(新电信Ch11/501)晚上10.10

元老级嘉宾Angelababy、李晨、郑恺回归,前几季有出色表现的嘉宾沙溢、蔡徐坤和白鹿仍然现身。新人嘉宾周深誓言本季的目标是撕掉其他人的名牌。超人气艺人依据每期主题到进行一系列游戏和追逐战,完成最终任务“撕名牌”环节。胜出的队伍或成员将获得奖品,每季完结将有一组总冠军队伍诞生。

多诺的手作厨房 Donal's Family Kitchen(首播)

BBC Lifestyle(星和Ch432,新电信Ch255) 晚上7.25

回家团聚吃桌好菜。爱尔兰名厨Donal Skehan多诺分享他最爱的家常菜食谱,从全家共赏的惊喜菜色到一锅搞定的简单料理,能让家人吃得心满意足。