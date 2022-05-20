刘畊宏直播突送爱妻钻戒 深情表白“有了她我的生命就完整了”

（台北讯）刘畊宏近来直播教健身操，设计的“毽子舞”爆红，荷包赚满满的他昨（19日）直播时提前晒出520（我爱你的谐音）大礼，原来是一枚闪闪发光且颇大颗的钻戒，让老婆王婉霏几乎喜极而泣。

昨天刘畊宏在直播尾声突然表示有惊喜，想感谢这阵子陪在他旁边的最佳小助理，也就是结婚15年的太太王婉霏（VIVI）。

刘畊宏拿出偷偷准备的盒子，表白妻子是他生命中最棒的女人，“有了她，我的生命就完整了”，并问：“我知道在跟着我的人生过程当中，吃了非常多的苦，很多人知道跟我跳操超辛苦的，但是经历这些风风雨雨，我就问你一句话，如果能重来一次，再回到年轻时，你还会不会嫁给我？”接着单膝下跪。王婉霏泪中带笑说：“I DO！当然嫁给你啦，不然嫁给谁？”。

刘畊宏4年前传出陷入财务危机，去年他和妻子及三子女宣布移居上海，还晒出新家豪宅的照片。最近他在直播平台教大家健身，虽然一度发生因穿着紧身衣物上围激凸，导致被禁播的危机，但他越挫越勇，最近靠一支毽子舞在网上翻红。

刘畊宏走红后，不少厂商也看上他的高人气，纷纷捧钱邀合作，一家广告厂商曾透露刘畊宏目前的价码，传闻在他的一支直播影片置入月要50万人民币（约10万新元），若在微博、小红书等社群平台，一支短影片约要10万人民币（约2万新元）以上。