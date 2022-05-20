《声生不息·港乐季》受欢迎 湖南卫视将推台版《声生不息》

（综合讯）《声生不息·港乐季》受欢迎，湖南卫视拟邀台湾歌手制作《声生不息·宝岛季》。

为欢庆香港回归25周年，湖南卫视和香港无线电视联合制作了《声生不息·港乐季》，邀请了中港歌手如林子祥、叶蒨文、李克勤、杨千嬅、李玟、周笔畅、李健等参与，节目中演唱了不少最具代表性的粤语歌曲，广受观众们的喜爱，也掀起了回忆杀。

《声生不息·港乐季》目前虽然节目仅播出四期，但豆瓣评分却高达7.5分，这是目前很多音综节目都无法达到的高度。而看到港乐季取得成功后，湖南卫视节目组蹭热度将推出《声生不息·宝岛季》。

根据中国媒体报道，前天（5月18日）湖南卫视与芒果TV就举行《湖南卫视芒果TV双平台招商会》，公布了一连串即将推出及计划推出的新节目，吸引广告商，当中《声生不息·港乐季》的制片人洪啸宣布，在《声生不息·港乐季》之后将推出《声生不息·宝岛季》。宝岛也就是指台湾。

“你希望谁来参加” 微博掀起话题

洪啸表示：“相信每个观众心中都有自己珍藏的宝岛歌曲和歌手，台湾还有很多宝藏的音乐新人，比如’告五人乐队’。”和洪啸一同登台推荐《声生不息·宝岛季》的李玟也提到了很多优秀的台湾音乐人，如李宗盛、五月天、蔡依林等，而她自己会很想唱周杰伦、齐秦的歌。

洪啸宣布将推出《声生不息·宝岛季》后，立刻引来不少讨论，在微博掀起“你希望谁来参加声生不息宝岛季”的话题。

截至目前为止，已有超过90万的阅读量，当中不少网友有自己的心仪名单，周杰伦、五月天、林宥嘉、张惠妹、杨丞琳等在列，希望能见到他们参赛。

拟邀名单共18人

中国媒体报道，目前《声生不息·宝岛季》节目组已经给出了一份台湾歌手的拟邀名单，总共有18人，他们分别是罗大佑、周华健、吴青峰、任贤齐、萧敬腾、方大同、陈立农、许光汉、周兴哲、齐豫、蔡琴、张韶涵、田馥甄、王心凌、杨丞琳、徐佳莹、黄丽玲、艾怡良。

关于这份拟邀名单，不少网友表示，这18人有一半人也就是九人参加，节目都非常好看。

值得一提的是这份拟邀名单中并没有周杰伦、李宗盛、齐秦、周传雄几位天王级歌手。

至于节目将何时开始录制与定档播出，洪啸在发布会上没有具体说明。