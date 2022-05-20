李政宰新片康城首映 观众起立鼓掌7分钟

（综合讯）韩国影帝李政宰（Lee Jung-jae）去年因为影集《鱿鱼游戏》跃升国际巨星，成为各大影展的邀约对象。他首度转战幕后，全新编导演的新片“Hunt”入选第75届康城影展“午夜放映单元”，并在新加坡时间凌晨举行首映。李政宰与一同主演的好友郑雨盛（Jung Woo-sung）一起出席首映，交往7年的千金女友，富二代林世玲也爱相随。

李政宰和郑雨盛虽是一起开经纪公司的好友，但距离上次在《没有太阳》里飙戏已有23年。“Hunt”剧情描述两人饰演的国家安全企划部要员，投入“大韩民国1号暗杀作战”的企划中，追捕潜伏在韩国的朝鲜间谍，过程中揭露出更多惊人的真相。

该片是李政宰的导演处女作，李政宰因为《鱿鱼游戏》获得国际极高知名度，让该片在康城一票难求。电影播完之后，全场2500名观众起立鼓掌长达7分钟，李政宰过后以流利的英、法、韩三国语言向大家致谢，并拥抱郑雨盛。

“Hunt”斥资195亿韩元（约2100万新元）制作，李政宰早在2013年就开始构思剧本，之后花了四年的时间创作剧本。虽实际拍摄期仅100天，但因疫情影响，再加上远赴泰国等多国拍摄动作戏，导致多次停拍，因此从去年5月拍到了11月。