《犯罪都市2》观影破百万人次 马东石狠拉下漫威奇异博士

据韩国电影振兴委员会今天(5月20日)发布的统计数据,“地表最强大叔”——韩国演员马东石挑大梁的韩国动作片《犯罪都市2》(The Roundup),在韩国上映第二天(19日)共吸引36万6000多人次观影,累计观影人数突破100万人次。

《犯罪都市2》上映以来累计吸引101万6000多人次观影,其中包括上映前的预映18万2000多人次。就韩国业者的观察,《犯2》预计有望夺得本周末票房冠军。面对来势汹汹的《犯2》,漫威电影《奇异博士2:疯狂多元宇宙》(Doctor Strange In The Multiverse Of Madness)在韩国票房排名降至第二。

《犯2》韩国5月18日正式上映前就已创下许多惊人纪录,不仅刷新2019年奥斯卡得奖电影《寄生上流》的韩国电影最高预售票的新纪录,更在韩国三大影院售票网站都拿下电影预售第一的成绩,也超越好莱坞电影《奇异博士2》,种种成绩也让《犯2》的上映倍受关注。

马东石接受《联合早报》电邮专访时,忍不住分享了大家对电影的喜爱,他先表明自己有许多当警察与侦探的朋友,“最近《犯2》电影的首映礼上,超过200名警察和侦探出席,看完电影后,每个人都喜欢它并为我们加油。”他说常常和警察及侦探朋友聊很多,“从此系列的第一部电影开始,我就收到了很多的建议。”

《犯2》刻画马东石饰演的野兽刑警马锡道和队长(崔贵化饰)前往越南引渡逃走的嫌犯,并由此开始追逐绑架韩国旅客并撕票的凶手。除了警方,还有一个神秘人士买凶要杀凶手,凶手潜回韩国要对付神秘人士,马东石与队长也追凶回韩国。

谈到疫情对他的影响,马东石说:“拍电影是我的生活,所以没有太大的改变。”但他说疫情对《犯2》的制作就有影响,剧组到越南勘景后,原要拉队到越南出外景,但遇上严重的疫情,赴越南拍摄得隔离,唯有留在韩国打造越南的场景。他强调:“电影中演员在越南出现的所有场景都是在韩国拍摄的。”他透露去年情况略有好转时,导演李尚龙和摄影师等少数工作人员才赴越南拍摄一些画面,然后透过电脑技术将越南和在韩国拍摄的场景结合在一起,“让我们看起来像是在越南拍摄的。我们等到韩国夏天才拍摄,以便让光线的质感与越南的能相匹配。”他认为经历了疫情,韩国电影的CG技术、拍摄技术、制作团队的诀窍都发生了变化。

拍动作戏伤痕累累 须维持100公斤体重

马东石凭《尸杀列车》牺牲自己而从活尸群中救了孕妻的老公角色而爆红,从《尸》到《犯2》,他的体型都是大块头,感觉强壮威猛、狠劲十足,不过就像许多拍动作片的明星一样,他也是伤痕累累。他在宣传《恶人传》(The Gangster, The Cop, The Devil)时就透露身体不太好,体重要维持在100公斤,身体才不会有疼痛的感觉,因为他曾从3米高的地方摔落,导致两边肩膀、脊椎骨都断掉,做了好几次手术,因钢钉在身体里,不维持100公斤的体重身体就会很痛。

不过,身体的旧伤不影响马东石拍摄动作片的决心。他说:“我从小就想做一个抓坏人的警察。作为一名演员,我想拍犯罪动作片,我一生都在打拳击,我想用我的拳击技巧来制作一部令人振奋的电影,这就是我全心全意创造了马锡道这个角色的原因。”