儿子2万钻戒求婚成功 徐乃麟迎来俄罗斯媳妇

（台北讯）台湾资深主持人徐乃麟的艺人儿子徐新洋，昨天在“520吉日”（谐音“我爱你”），在社媒放上对俄罗斯女友宋蕊安（Soa）求婚成功的照片。

爸爸徐乃麟告诉媒体：“他们生小孩暂时不急啦，顺其自然，要有规划，总是要有点经济基础会更好一点……目前他们的住处是合买的房子，Soa他们家也有出钱，算两家合买……最主要给女生安全感，要给女生交代。”他也希望儿子徐新洋家庭稳定，事业就会更稳妥。

徐新洋说，其实早在去年就想跟太太求婚，但年中疫情爆发，再加上去年底参加综艺节目《全明星运动会3》，忙到不可开交，但女方没有怨言，天天爱相随，有空就陪着他练习各种运动项目，让他感动在心。于是等《全》一结束，他就开始筹划求婚行动。

徐新洋先买好求婚钻戒，选了女友最喜欢的长方形钻戒，约为1.5克拉，要价近2万新元。他不让徐乃麟知道，只偷偷请妈妈介绍她朋友的珠宝店。

对于媳妇，徐乃麟称赞不已：“她非常单纯，她觉得她好像本来就应该出生在台湾的。她从俄罗斯到台湾读书就跟一般俄罗斯人不同，很多俄罗斯人都到中国大陆去，但她对台湾特别有感觉，包括在台大念4年中文系，交友圈很单纯、简单、很有爱心、吃长素、很善良……”

徐乃麟说：“在美国念博士班的小儿子今年就毕业了，明年也可参加哥哥嫂嫂的婚礼，一切都会很圆满。”