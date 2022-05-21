这两年勤练舞 火辣丁当重返狮城舞台与3500歌迷嗨翻

时隔两年半重返狮城舞台，丁当火辣登场，将演唱会变舞池，与3500个歌迷嗨翻！

中国歌手丁当昨晚（5月20日）在星宇表演艺术中心举行“当我们再一起”2022演唱会，她之前接受本地媒体访问时预告，这次的演出要让大家动起来，还说会以“很辣”的造型登场。

果然！丁当一出场就大声呼吁全场观众站起来，并接连带来动感十足的《夜猫》《野兽》《快乐颂》，瞬间将气氛炒热。她一身黑色紧身上衣搭热裤和蕾丝丝袜，边唱边扭腰摆臀，真的很辣。

丁当说：“你们刚才开场时，是不是以为来错演唱会？丁当突然变唱跳歌手了？其实这两年我一直在家里练舞，把体能练得不错。”

丁当以性感造型登场。（Live Nation新加坡提供）

丁当感慨地说，可以再来新加坡开演唱会，真的不容易。她2019年11月在同一个场地演出音乐剧《搭错车》，当时跟观众约定很快再来新开唱，没想到遇到冠病疫情，让歌迷等了两年半。

以嗨爆的情绪开场后，丁当接着带来多首抒情歌曲，包括《花火》《猜不透》《你为什么说谎》。但丁当没让歌迷坐太久，以师兄五月天的《派对动物》将场馆变成巨型舞池，只见歌迷纷纷站起来挥动双手，舞动身子，气氛好嗨。

丁当去年底发行专辑《90s华语金曲翻玩计划—当我们再一起》，重新演绎多首1990年代经典歌曲，她昨晚也带来专辑中的《约定》《输了你赢了世界又如何》《太傻》《爱如潮水》。

贴心的歌迷为丁当擦汗。（Live Nation新加坡提供）

与男歌迷合唱《心太软》

演出中场，丁当邀请一名男歌迷上台合唱《心太软》，这名男生之后还清唱一段丁当的《我爱他》，越唱越高音，丁当笑说：“你好厉害，会自动升key。”

丁当的演唱会，怎能少了她脍炙人口的情歌？她演唱《手掌心》和《我爱他》时，将麦克风递给观众，大家跟着哼唱，气氛好温馨。

安哥环节，丁当带来摇滚味十足的《牵挂》，跟歌迷说：“要让大家重新认识我，下一次迎接唱跳型女歌手丁当！”

《联合早报》、zaobao.sg和UFM100.3是这次演唱会的指定宣传媒体。