被称真实版《疯狂富豪》 Netflix真人秀再揭亚洲名媛明争暗斗

有“真实版《疯狂富豪》”之称的Netflix真人秀《璀璨帝国》（Bling Empire），揭开生活在美国洛杉矶的亚洲名媛如何为名气暗斗，以及真实生活面貌，超夸张的情节比起电影桥段更让人咋舌，于去年播出首季后爆红。第二季日前回归，除了有三大名媛加入战团，更有贵妇被爆做小三抢人老公后推出节目。

《疯》（Crazy Rich Asians）4年前票房大卖，让《璀》也备受瞩目。上季搞生日派对豪送一人一爱马仕名牌袋作回礼的牛仔布王国千金Cherie Chan，在节目中遭新加入的秦丽雅（Leah）踢爆做小三靠怀孕坐上正印位置，黑历史曝光后令节目中的富二代感诧异，引起一连串戏剧性发展，也让观众热议。

Cherie Chan与家具3王国富二代Jessey Lee拍拖4年间，育有一对子女，但男方迟迟未求婚，令女方等到心焦。虽然男友承诺过不会离开自己，并努力共同抚养一对子女，但Cherie仍在意没有名份，于是在首季大结局，在儿子的百日宴向男友求婚。

到了第二季，秦丽雅指当时有男朋友的Cherie介入Jessey与前妻Crystal的婚姻，并透露当时男女双方认识时，男方已经有两个孩子。消息传开，其他富二代都来“吃瓜”。大家猜测两人迟迟不结婚是因为女方一直背着小三之名。节目中更差点发生派对对质的尷尬场面。不过，Cherie和Jessey很快便退出节目。

对于被指做小三靠怀孕坐上正印位置，Cheire接受媒体访问时澄清，Jesse跟前妻Crystal于2015年离婚后半年主动联络自己，两人约会过后才开始拍拖，并于去年9月结婚。这点和秦丽雅在节目中指自己认识Cherie六年，当年Cherie是透过当时的男友认识Jessey及Crystal，后来各自伴侣揭发两人私通，双方供词不一，让外界私下议论纷纷。

王宣琳（右）和Mimi Morris是新加入嘉宾。（取自艺人IG）

《璀璨帝国》主要围绕名流圈中的顶级名媛Christine Chiu，以及拥有8亿新元身家的Anna Shay的明争暗斗。第二季除了有首季亮相的一众名媛好友之外，还有两名性感名媛加入，分别是凭另一真人秀《比佛利天之骄子》（Rich Kids of Beverly Hills）爆红的王宣琳（Dorothy Wang）及越南慈善家Mimi Morris。

王宣琳的父亲是金鹰集团总裁，有中国百货王的称号，她自小生活在超富裕环境，对时尚有敏锐触觉。除了经常在社媒上载顶级名牌之外，她也不时亮相时尚品牌活动及时装周。

52岁的越南慈善家Mimi年少时生活过得艰苦，更经历过战争。她逃难去到美国后开始展开自己的事业，后来认识了美国富豪Donald E. Morris后火速结婚，并诞下三个孩子，长子30岁，最小的儿子只有8岁。虽然已经踏入五字头，但她仍然保持着超苗条身材，更经常在社媒上载性感时尚照。