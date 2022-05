昨天是5月20日,“520”谐音“我爱你”,许多艺人借机晒照放闪。陈罗密欧和雅慧在个人社交平台上晒出二人的甜蜜合影,陈罗密欧还配文:“Will you(你愿意)……?”雅慧则配文“YES! I WILL return you the balloons after taking pics!(我愿意!在拍完照后把气球还给你!)”帖子一上传就引来粉丝们追问他们是不是在一起了,直呼两人很登对!

但是经确认,雅慧和陈罗密欧仅是一同受邀出席活动,突发奇想在520晒出照片,并非官宣。雅慧也亲自在面簿留言澄清“你们误会了!我们只是一起出席宴会!”