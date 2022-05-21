才发文维护被起底妻 郝劭文晒照领证了

（综合讯）32岁台湾艺人郝劭文早年以童星身分出道爆红，近年他将生活重心转往中国大陆，改当直播主卖货，成绩不错，曾创下5秒瞬间卖出3500多单的纪录。上月1日他爆出求婚成功，对象是大陆化妆师林宁瑞，今天（21日）网上流出两人在昨天520领证的甜蜜照片。

郝劭文当年外表可爱，接连拍摄《新乌龙院》《狗蛋大兵》等电影走红，近年他到大陆当卖货直播主，因风格清新、说话语气温柔，引来许多好评。上月1日他开心发文宣布求婚成功，开心说自己“以后也是有家的男人了”。

郝劭文经纪人郑东树透露，林宁瑞是陆籍剧组化妆师，2人是在拍戏的时候认识，目前已交往近2年。当时林宁瑞来剧组代班，没想到牵起2人缘分。郝劭文目前定居在浙江杭州，除了每周的直播工作，最近获邀到江西拍摄一档古装剧，因疫情隔离影响暂时住在大陆，等疫情没那么紧绷才会回台。

林宁瑞不久前被起底有过一段婚姻，育有7岁女儿，但郝劭文宠妻心切，发文强调：“都不许欺负我老婆。”还接连按赞了友善的网民留言，如“劭文霸气护妻最牛，自己的女人自己宠”等。

今天林宁瑞发文，晒出和郝劭文领证照片，坦言原本想在4月1日领证，但出发前接到防疫中心通知，只好取消。“疫情期间所有决定都变化莫测，还好不变的是我们在一起的决心。这一天也是一个说走就走的日子，但我心里的纪念日永远是4月1日。”引来好友留言祝福。