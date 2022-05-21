小虎队都有事：陈志朋被控长期欠薪 苏有朋被指整容失败

前偶像组合小虎队成员陈志朋的经纪人威廉，昨天（20日）在工作室的微博发出声明，控诉陈志朋长期拖欠经纪人佣金，陈志朋今天透过友人代为回应，揭露威廉自2020年起已未再负责经纪工作，报酬也都已汇给对方。

威廉发文控诉被拖欠佣金，并称已经委托律师与陈志朋解约，希望两人可以和平完成解约程序。文中指出，两人合作14年风雨同舟，相互成就，但因为长期拖欠佣金，经纪人被迫离开。

陈志朋友人则在微博发出声明，称是受陈志朋之托代为回应，指出陈志朋与威廉从2008年合作，双方以口头约定由威廉来处理对外合作的经纪事宜，每月陈志朋会支付固定报酬给威廉，且无约定合作期限，更无佣金约定。2020年6月威廉基本未再负责经纪工作，但有少部分商演或是影剧项目会请威廉代为引荐，并且也有支付酬劳，最后从2021年12月起威廉未再引荐任何项目。

另外，工作室是威廉2012年11月注册成立，2021年12月注销，同样工作室的微博帐号也是威廉注册申请及管理。陈志朋友人说，这两年双方虽然合作不多，但是陈志朋很尊重对方，希望双方不合作也能好聚好散。

另一方面，前小虎队另一名成员48岁的苏有朋，凭着经典剧集《还珠格格》《情深深雨濛濛》等，至今依然令人印象难忘。向来拥有娃娃脸且样貌身形都保持得不错的他，月前为2022北京冬奥会献唱，却被发现面肿一两个码，几乎肥到不见颈项吓坏不少网民。

昨日又有网民于社交平台晒出他的近照，并留言：“怎么成了这样？到底是整容失败了还是真的胖了啊，我的天，我不能接受！”相片中的苏有朋容貌明显又再走样了，脸颊进一步肿胀使他变成了油腻大叔，很难认得出来。这个贴文瞬间惹来网民热议，有网民讨论照片是经过修改还是原图。