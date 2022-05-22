猪猡之王（首播） The King of Pigs

e乐（新电信Ch11/501） 晚上10.00

改编自同名惊悚动画，由金东旭、金成圭、蔡贞安主演，从校园霸凌到连环杀人案件，揭开人性黑暗面。黄景民是校园暴力的受害者，在伤痛和冲击中成长，多亏遇见相爱的妻子，经精神治疗后过上安宁幸福的婚姻生活。黄景民的脑外伤后综合征因故被唤醒，他开始拿起复仇之刀。警察郑钟硕收到奇怪信件，开始回想起20年前的往事，他为了阻止黄景民再次杀人，开始孤军奋斗。

国家破产之日 Default

Hub都会台（星和Ch111/825）

晚上10.00

主演：金惠秀、刘亚仁。1997年亚洲金融风暴令韩国经济陷入严重危机，韩国政府向国际货币基金组织求助，代价是韩国的经济政策必须接受监督，也造成货币贬值、企业破产、公司裁员等一系列惨痛后果。

金家好媳妇

8频道 晚上7.00

查理告诉彦钧，新竹案子的业主不满意他们的装潢，要拆掉重做。映心发觉查理对装潢案交代不清，决定开车去新竹做现场探勘。映心发生车祸，自叹倒霉，彦钧着急开车去追映心，映心为彦钧冒雨来救她开心落泪，两人在民宿住下，映心突然有告白的欲望，还鼓起勇气亲彦钧……

特种部队：蛇眼起源 Snake Eyes: G.I. Joe Origins

HBO（星和Ch601，新电信Ch420）晚上9.00

“蛇眼”拯救古老的日本忍者家族岚影氏族的继承人，被允许加入组织，然而随着蛇眼过往的秘密被揭露，他的忠诚开始受到考验。