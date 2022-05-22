泰女星坠河身亡3个月后 社媒诡异更新：我被信任的朋友陷害

外号Tangmo的37岁泰国女星Nida Patcharaveerapong，今年2月24日在湄南河坠河身亡，但昨晚（21日）她的面簿却突然更新了数则贴文，再次让这起疑点重重的案子成为网民热议的话题。

发文中，“神秘人士”上传了一张女子的背影照，并以第一人称写道：“我被我又爱又信任的朋友陷害了”。据悉，该背影照的主人是女经纪人，也是案件的嫌疑人之一。除此之外，“神秘人士”也上载了一张4个人的自拍照，写道：“我哪里都没有去，我还在等你们5个人说出真相，但如果还不说实话，我会把真相一次向所有人揭露，到底穿上发生了什么事。“神秘人士”最后还补了一句：“别以为手机资料删除了就无法恢复。”

“神秘人士”上传Tangmo与友人的合照。（图/互联网）

3小时后，“神秘人士”上载了一个长达18秒的视频，视频中的女子需要被人搀扶着上传。这个视频的配文写道：“船尾没办法上厕所啦，连船停着浪打过来的时候，要扶着两个男生的手臂才能站起来，我没办法说话也别污蔑我啊，亲爱的朋友。”而“神秘人士”更于该视频的留言区贴出一张图，画中的女生抬头张嘴，大量的药丸准备掉入嘴中。这张图立即引发大批网友怀疑这起案件是否与下药或毒品有关。

“神秘人士”上载一个视频（左），视频中的女子需要搀扶2个男子的手臂才得以登船。“神秘人士”也在该视频留言区贴出女子吞药的图片（右），引发网友对这起案件的猜想。（图/互联网）

Tangmo的社媒账号在她离世之后就没有再更新，因此昨晚“神秘人士”的诡异举动更是轰动全网。Tangmo的哥哥甚至也留言：“我不知道你是谁，可是如果你有什么资料，都发出来吧。”而这些发文都已经被删除，Tangmo的社媒账号也已经被封锁。

据泰媒报道，前经纪人已向警局报案，而Tangmo的好友Hippo也确认大家都没有Tangmo的账号密码。Tangmo的母亲也透过律师表示这些发文和照片都不是母亲所发布。

泰国警方针对此案件的侦查结果于上个月26日出炉，已排除Tangmo被他杀，将案件归为“过失致死”。涉事的6个嫌疑人全部被起诉，预计5月尾展开审讯。尽管警察已结案，但仍有大批泰国网民和Tangmo的哥哥对调查结果表示不满，认为Tangmo的死并非纯属意外。