新中合作《小贩之王》 本地小贩文化登银幕　

本地小贩美食文化知多少？携手长信传媒，制作费180万，本地百万导演孙立人操刀国产片《小贩之王》，抢攻2023年新马春节贺岁档！

孙立人昨天（5月21日）受访告诉《新明日报》：“《小贩之王》（暂名）推介的就是新加坡小贩文化，新一代如何在面对外来竞争下，将小贩企业化，当中要保留的就是小贩精神，这就是新加坡独有的文化特色嘛！”

《小贩之王》缘起于先前创作的《大胃王》，自中国方加入投资，《大》剧本已作大幅度调整，不过，推广狮城道地的美食初衷不会变！

“进入后疫情年代，我们察觉，电影要单单靠本地的票房是不行的，也就因为这样，我之前拍摄百万电影《德士当家》的制作人（陈佩然）目前在长信传媒，我跟她谈了，再跟中国方接触，他们对我这部作品有兴趣，就有了合作意愿，现阶段预计农历新年在新马放映（中国方面会同步放映吗？）未确定，目前主要是攻新马先出击，中国方或稍后再作安排，但肯定会发行！”

3位主角演新一代小贩

孙导透露，《小》故事讲述新一代小贩，与过去传统小贩的经营方式已不同，问起主角，孙导表示会是一女二男阵容，“主线是女一与两男生，会有爱情线，当然也有中生与老生代，甚至会动用网红。”

三主角都属于小贩二代，“有些要接手、有者拒绝接手（小贩生意），有些则要采取新的营运方式接手，从中会产生很多冲突。”

孙导除了掌镜也出任《小》监制，中方参与投资，新中艺人须五五比例分配吗？

“不会50对50啦，主要还是新加坡的电影嘛，但可能会有一两位中国演员，一切仍未确定，只是初步考量。”

问起心水人选，孙导提到目前非常火的本地女星，但表示现阶段不宜曝光。

《小》预计10月开拍，估计拍一个月，赶在2023年春节黄金档出击。

《疯狂富豪》名厨任顾问

《疯狂富豪》名厨林宝顺出任美食顾问！

林宝顺（John See）年轻时在美食界得过金与银牌，出任不少电影的美食顾问，像本地狂卖的《疯狂富豪》，他最喜欢的则是巨星杨紫琼主演的《花漾厨神》。

孙立人前阵子与林宝顺合办电影美食私房菜，将银幕画面里的美味佳肴“搬”上桌。

如今孙导拍《小贩之王》，林名厨顺理成章当上电影美食顾问，为美食贺岁片更添色香味；据透露，《小》将把逾50道狮城美食搬上大银幕，让观众眼福“吃”到饱！

孙立人（戴红帽者）电影《今夜不回家》俊男美女多。（受访者提供）

导演为新片《今夜不回家》献声

孙导才华横溢，编剧、监制、导演，还包办歌曲填词，甚至自己献声。新片《今夜不回家》忙于后制，片中插曲《今夜不回家》就由孙导携手李芝瑛合唱。

“唱歌是我另一个梦想。”孙导笑说，《今》》带都会爵士味道，洋溢时尚气息。

孙导说，《今》的市场策略在于先放眼影展，再回流新加坡，他希望打破业界认为，商业导演拍的影片只能挣到票房的既定命运，盼《今》也能为他打开电影人仰慕的艺术殿堂。