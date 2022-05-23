娱乐吃瓜：奇葩综艺节目 探讨“高中生父母”的困境 让离婚夫妻重新检视婚姻

有追看综艺节目的观众会发现，现在节目的题材是越来越新奇了，离婚、育儿、犯罪等题材都可以被拍成节目，让观众耳目一新。以下这些看似奇葩的综艺节目，在娱乐观众的同时，其实也颇具意义，不妨考虑把它们加进观看列表吧！

《高中爸妈》探讨高中生父母的生活

据统计，2020年韩国有918名“高中生父母”（即在高中时期就当爸妈），叫人吃惊的是，他们当中有些人的首次性体验是在10到11岁之间。韩国青少年初尝禁果的平均年龄为13.6岁，此外青少年10人中有3人在发生性行为时，并未做好安全措施，这确实是令人担心的趋势。

韩国真人秀综艺节目《大人们不知道的高中爸妈》（简称《高中爸妈》）以年轻人的“性”为主题，探讨在10多岁就经历结婚、生孩子、育儿的高中妈妈和爸爸的日常生活，带出高中生父母的心声，让观众对于这一群体有所认识。节目主持人为HAHA（Ha Dong-hoon）和朴美善（Park Mi-sun）等，嘉宾也邀请性教育专家参与讨论。

节目中强调性教育的重要性，严肃地对学生性行为的数据进行讨论。《高中爸妈》也让观众看到青少年妈妈真实的一面——迎接宝宝的期待，以及与宝宝互动的快乐，但也有忙不过来时的崩溃，以及各种因为带孩子而落下的颈椎和膝盖问题。节目也点出高中爸妈的苦处，例如没有家人的支持、因为照顾孩子而辍学，甚至为了孩子放弃上大学的机会，以及无法完成梦想等。

《高中妈爸》播出后虽然遭到一些网友批评，认为节目败坏风气，但节目反映现代年轻人的性早熟趋势，以及高中生爸妈的困境，让观众明白正确性教育的重要性，在某个程度来说，仍是有意义的。

《高中父母》嘉宾朴书贤（左起）、李露西亚和金智雨都在高中生时期当上妈妈，她们与主持人HAHA（右）分享各自的日常生活。（互联网)

《再见爱人》《我们离婚了》让昔日伴侣再聚首

“离婚“或“前任”这些名词总是勾起人们不愉快的回忆，韩国综艺《我们离婚了》和中国综艺《再见爱人》却偏偏把离婚夫妻和分手的伴侣放在一起，相处一段时间。

实境综艺《我们离婚了》让离婚的夫妻在一个房子里生活三天两夜，再次探索夫妻生活。第一季邀请的夫妻包括著名演员李莹河（Lee Young-ha）和鲜于银淑（Sunwoo Eun-sook），以及网红崔烤肉和柳荷叶。两对夫妻都已经离婚了一段时间，经过时间沉淀之后，有机会以不同的身份相处，并向彼此坦白。

中国去年也推出一档类似的恋综《再见爱人》，通过房车旅行18天，让几对面对情感危机的夫妻在旅行中寻找答案。节目邀请结婚10年，离异一年的章贺和郭柯宇夫妇，正在考虑离婚的魏巍和佟晨洁夫妇，以及签署离婚协议不久，正处于离婚冷静期的王秋雨和朱雅琼夫妇，他们各自代表着三个不同的婚姻阶段。

与《我们离婚了》不同的是，《再见爱人》让三对夫妻一同相处，从中重新审视自己的婚姻，并在旅程结束时，选择要不要继续这段婚姻。

《我们离婚了》节目中透露一项研究：人生中的10种压力，排名第一是配偶死亡，第二是离婚，第七是结婚，第九是与配偶和解，10项中婚姻相关的就占了四个，可见婚姻的重要性。《再见爱人》的总导演刘乐则表示，观众习惯在偶像剧里看到男女主角婚后过着幸福快乐的生活，但如何经营好婚姻，如何与过去的爱人好好地告别，都是应该探讨的课题。

两档综艺节目虽稍有不同，但核心是一样的：“离婚不是为了更幸福，而是为了减少不幸”。观众能从嘉宾的经历中找到共鸣，面对并解决自己的感情问题。在离婚率持续上升的时代，通过这类节目向观众传递正确的恋爱观，或许就是离婚类综艺的意义。

《再见爱人》的三对夫妻通过旅行更了解彼此。（互联网）

《懂有犯词》剖析案件引发思考

爱看韩剧的观众，对根据真实犯罪案例改编的影视作品，例如电影《希望：为爱而生》和《杀人回忆》等，相信并不陌生，但以饭后聊天方式剖析案件的节目就不多见了。

知名制作人罗PD去年推出了《懂了有用的犯罪杂学词典》（简称《懂有犯词》），从知名的犯罪事件切入，让观众看到任何人都可能成为罪犯或者受害者，并让观众通过了解案件发生的原因，学习如何保护自己。

节目邀请犯罪心理学家朴智善、法学博士郑在民、科学博士金相旭和电影博士张恒俊，从不同角度（例如地理环境，人们对受害者或罪犯的看法等）了解罪案发生的原因和经过。除此之外，节目组还采访了与案件有关的人，例如案件的幸存者或当时负责案子的警察，让观众更了解案件。

每期的嘉宾会到韩国某一城市，实地探访犯罪现场，再将所发现和领悟的，在晚间以饭后聊天的形式和大家分享。嘉宾们从罪案发生的经过和原因聊到社会学、自由、尊严和人性等，引导观众思考社会议题，是一个很“下饭”的综艺节目。