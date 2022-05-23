警察朋友多 马东石揣摩角色如鱼得水

平时常与警察朋友聊天，“地表最强大叔”——韩国演员马东石揣摩警察角色如鱼得水。

警察及侦探朋友给建议

《犯罪都市2》（The Roundup）刻画马东石饰演的野兽刑警马锡道和队长（崔贵化饰）前往越南引渡逃走的嫌犯，并由此开始追逐绑架韩国旅客并撕票的凶手。除了警方，也有一个神秘人士买凶要杀凶手，凶手潜回韩国要对付神秘人士，马东石与队长也追凶回韩国。

片中饰演彪悍警察的马东石接受《联合早报》电邮专访时表明，揣摩警察不困难，因为他有许多当警察与侦探的朋友，他说：“最近《犯罪都市2》电影的首映礼上，超过200名警察和侦探出席，看完电影后，每个人都喜欢并为我们加油。”他说常常和警察及侦探朋友聊很多，“从此系列的第一部电影开始，我就收到了很多的建议。”

在韩国打造越南场景

冠病疫情持续两年多，谈到对他的影响，马东石说：“拍电影是我的生活，所以没有什么太大的改变。”但他说疫情对《犯罪2》的制作就有影响，剧组到越南勘景后，原要拉队到越南出外景，但遇上疫情严重，赴越南拍摄时得隔离，唯有留在韩国打造越南的场景。他强调：“电影中演员在越南出现的所有场景都是在韩国拍摄的。”

他透露去年情况略有好转时，导演李尚龙和摄影师等少数工作人员才赴越南拍摄一些画面，然后透过电脑技术将越南和在韩国拍摄的场景结合在一起，“让我们看起来像是在越南拍摄。我们等到韩国夏天才拍摄，以便让光线的质感与越南的能相匹配。”他认为经历了疫情，韩国电影的CG技术、拍摄技术、制作团队的诀窍都发生了变化。

马东石认为拍摄《犯罪2》最困难的是在拍摄过程中，疫情变得严重，“然而，电影出来的结果是令人满意的。制作这部电影的整个过程，就像一部电影曲折的情节。尽管发生了疫情，但大家一起努力工作到最后。”

《犯罪都市2》已在本地公映。电影本月18日韩国公映，票房丰收，放映两天加上之前的预映，累计吸引101.6万多人次观影。