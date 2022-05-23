乌克兰佣兵团证实 李根大尉将返韩国接受治疗

（综合讯）韩国知名网红“李根大尉”（LT Ken Rhee）在俄乌战争爆发后，远赴乌克兰协助作战，被质疑在战场上作秀后，李根近日爆出负伤，乌克兰国际佣兵团在官方社媒证实，李根短期内会返回韩国接受治疗。文中也说李根不会一去不复返，很快会返回战场。

李根出身韩国海军特战团（UDT），俄乌战争爆发后，他与几名退役军人在没有得到韩国政府许可的情况下前往乌克兰，自称参加志愿作战，引发不少话题。

本月14日，经纪人代李根在社媒发布消息称，李根在指挥特殊侦察任务时受伤，并被送往部队医院接受治疗。但就在前一天，韩国SBS新闻还发了李根的一篇专访，在题为《李根：冒着生命危险来到乌克兰的理由是……》的文章中，李根自称“到乌克兰是为了保护人们不受侵害”。他提到战争初期，接下创建多国特殊部队的任务，那支部队多由美国人和英国人组成，战斗经验丰富，但过程中，一些他国士兵因为战争的残酷回家了。他还称，自己与俄军展开了激烈的战斗。

然而李根的说法却与一名在前线的韩国医疗兵不同。他怒斥李根一行人“丢韩国人的脸”，“你们去前线还该死地带着摄像师？太离谱了！难道你们没看到其他国家的士兵在对你们指指点点吗？”医疗兵还指，李根在看到导弹掉下来后，留下一句“考虑不周”就跑路了，”他们确实考虑不周，因为他们来这里不是带着和我们一样的良心。”更指李根经纪人“抢”走了支援金（以支援前线士兵为由让粉丝筹款），结果钱全花在一个1500万韩元（约16万新元）的夜视镜上……他们不是我们的一员，不要把我们混为一谈。”