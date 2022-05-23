永远的电影明星阿汤哥

（本地讯）最新一期《优1周》封面人物是电影《捍卫战士：独行侠》（Top Gun: Maverick）男主角“阿汤哥”Tom Cruise（汤姆克鲁斯）。将在7月庆祝60岁大寿的阿汤哥是好莱坞的不老神话，他在银幕上甚至私底下，凡事都对自己要求严苛、力求完美，以及对任何动作场面，都愿意亲自上阵，非常拼搏！

虽然他早在1986年就拍摄《壮志凌云》（Top Gun），但当时飞上云霄的战斗初体验并未马上让他成为“飞行员”，他是在1994年才考获飞行执照，并在2018年再取得直升机执照。

因为冠病疫情而延后两年至今年5月25日才将上映的《捍卫战士：独行侠》，目前已在海内外一面倒获得影评人的好评，直言他是“青出于蓝而胜于蓝”的续集制片和主角，堪称美国影坛“永远的电影明星”。

其他精彩内容有：台湾歌手A-Lin黄丽玲的精彩访问；话题焦点放在娱乐圈中最为人知的“爱的文身”艺人；明星老板系列将和大家一起去了解薛素珊的创业经验；介绍韩剧《杀人者的购物目录》、 中国古装剧《且试天下》、综艺节目《我们回家吧2》及《意外的旅程》；在“重游新山趴趴走”系列5，带大家到距离新山约15公里的古来（Kulai）一游；不妨和本刊一起去参加极具创意的“Dog Cruise”海上巡游活动；旅游则是搭乘豪华游船慢游缅甸古都。

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《优1周》21周年活动

即日起至6月2日，一连两周，参加《优1周》的送礼游戏，你就有机会赢取价值$30的“三人行”餐馆餐券（每周送出21份）。读者可上网，并在5月26日晚上11时59分前提交答案即可。