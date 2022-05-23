王心凌上《乘风破浪》掀回忆杀 顺带张栋梁一起登热搜

中国人气节目《乘风破浪》的初舞台主题为“回忆杀”，王心凌带来经典歌曲《爱你》及16年前主演的偶像剧《微笑Pasta》主题曲《彩虹的微笑》，掀起网友热烈讨论，称她“又火了”。

王心凌在节目中的第一个舞台身着经典的学院风制服，边唱边跳《爱你》，现场气氛火热，台下的其他成员也跟着音乐随之摆动。节目中的访谈环节，王心凌被问及是否介意一直被贴上“甜美”的标签，她笑答：“如果我80岁还能拄着拐杖跳《爱你》《彩虹的微笑》，还可以被叫甜心奶奶不是也蛮好的吗？”如此自然、坦然的态度让不少网友称赞她是“甜妹的天花板”，多年来唱跳功力完全没退步，少女感依旧十足。

对此，王心凌在今天（23日）凌晨在微博上发文感谢大家：“刚刚工作结束，听同事说大家这几天在网络玩得很开心。如果这几天让大家想起美好的回忆，那真的是一件更好的事。我会和你们继续创造更多记忆，也希望能用音乐，陪大家走过各种历程。睡觉前，和你们约好，做更好的自己，对身边的人更好，我们一起做到。约好啰！”

王心凌在微博发文感谢大家的关注。（图/截自微博）

《微笑Pasta》中饰演男主角“何群”的张栋梁也随着这股“回忆杀”热潮登上微博热搜，与戏剧相关的歌曲《小乌龟》《北极星的眼泪》也成为网友热议的话题。张栋梁在昨晚（22日）也发微博表示：“谢谢大家想念”。