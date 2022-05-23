网传Jennie疑与BTS V同游济州岛 粉丝掀骂战

韩团BLACKPINK成员Jennie今天（23日）被韩国网友爆出与BTS成员V同游济州岛，还拍下他们同车出游的照片。消息一传出立即引起全球粉丝热议，意外掀起粉丝之间的“护主”骂战。

韩国论坛《the qoo》有网友曝出一张照片，照片中的男子开着车，女子坐在副驾驶座上，两人都戴着墨镜。发布照片的网友表示，在济州岛拍到的2大人气偶像，尤其女方最近刚被爆出与知名偶像分手，所以更让人相信。但网友也提及，这也有可能只是长得像，并不敢百分之百肯定。

Jennie和V被爆一起出游。（图/互联网）

这张照片立即在网络上疯传，网友纷纷表示这两个人就是BLACKPINK的Jennie及BTS的V。其中让网友一口咬定是Jennie的关键就在于车内女子所戴的墨镜正是Jennie平时爱用的墨镜。但另一些网友则评论并不能仅靠墨镜就确定女子的身份。

两大人气团体的粉丝也化身侦探，揪出几个不寻常之处。有粉丝指出Jennie在4月10日就已经染成橘色头发，但照片中的女子却是黑发。另外也有不少人说照片明显是合成的，用的是节目《BTS IN THE SOOP》中的场景，V身边坐着的是成员J-HOPE。其中，更有不少不理智的粉丝在两人的IG上留下不好的评论，掀起两边粉丝的骂战。

Jennie所属的YG娱乐稍早前回应韩媒，表示“无可奉告”。V所属的HYBE则尚未回应。

实际上，Jennie和V之前也曾成为网友热议的话题。出道8年首次开设个人IG的V当时除了BTS的成员外，还关注了Jennie的账号，一度引起双方粉丝的骂战。V后来解释只是“手滑”，才让事件落幕。而与BIGBANG的GD爆出过恋爱绯闻的Jennie，最近也传出两人已分手的消息，更是让这张模糊的出游照引发各种猜测。