无辜卷广告抄袭风波 刘德华：深感遗憾

（综合讯）适逢5月21日小满节气，汽车大厂奥迪找来天王刘德华拍摄一支解释小满的影片，优美的文案搭配上刘德华富有情感的声音，让该影片在推出后立刻受到网友的热烈讨论。不料在前日（5月21日）晚间，网友“大满哥”不爽爆料，该影片几乎完全抄袭了他去年就上架的影片，对此奥迪昨日也发出声明道歉。

北大满哥不满影片遭到抄袭，影片中从解释小满节气的台词，到优美的诗句，都是北大满哥的原创。他特地将自己和刘德华版本的影片进行对比，相似之处一目了然。北大满哥不满表示：“里面的诗词是我自己做的原创命名诗，麻烦问一下，引用的时候能不能通知一下原作者。”对此许多网友也公开挞伐奥迪，并认为天王卷抄袭风波实在倒霉。

“我百分百尊重原创”

对于无辜卷入抄袭风波，刘德华在华仔天地上回应：“对原创我是百分百的尊重，今次事件，对于广告团队在创作过程中出现的问题，以及对满哥造成的困扰，我个人深感遗憾。Audi和广告公司现正认真处理中。”

奥迪火速道歉

汽车厂商奥迪则是火速发表声明认错：“我们注意到昨日发布的一则短视频存在文案侵权的相关讨论，就该事件中因监管不力、审核不严给刘德华先生、北大满哥及相关方造成的困扰，我们表示诚挚的歉意。该视频由创意代理公司M&CSaatchi提报并执行，本着不回避问题的原则，我们已责成其尽快就所涉文案侵权情况进行处理，给公众一个满意的答复。同时，在事实正式澄清之前，奥迪各官方渠道将全面下架该视频。”