难忘当年在上海合作本地剧 余家伦：曾江有情有义

余家伦与曾江拍《乌Y传说》。（抖音截图）

玩抖音缅怀曾江，难忘当年上海黄浦江拍新加坡剧《乌丫传说》，香港男星余家伦：他有情有义！

73岁男星余家伦先后在新广、新传媒待了六年，拍了三四十部电视剧，他近年玩抖音，贴上不少与国产剧及本地姜有关的花絮片段，打开一看，勾起满满的集体回忆。

余家伦受访向《新明日报》透露，抖音开了多年，只是没激活它，近月亚洲电视的抖音艺人部（亚洲荟）邀他加入，他也因此在抖音上活跃起来。

余家伦最近制作一个抖音视频缅怀前辈曾江，两人1999年曾因本地民初剧《乌丫传说》结戏缘，他忆述：“当时我们在上海的黄浦江，一间废弃的烟草工厂拍摄，我拍得有点心急，一直吃NG……”

此举被曾江看在眼里，有些许不耐烦，问他“怎么啦”，余家伦直言老婆大人带两儿子自新加坡飞上海探班，他必须赶去机场接家人，“曾江听了，用剧里那个‘黑帮老大阿德哥’的眼神望着我，非常豪气说‘那怎么行？我一定要约他们吃饭！’”

那感觉就像家人来到“自己的地盘”，务必尽地主之谊！余家伦赞叹曾江为人“有情有义”，拍摄时尽管对人对己要求都很高，但人情味满满。《乌丫传说》也是余家伦最后一部接拍的本地剧。

与万子对戏“很辛苦”

在贴上《一路风尘》剧的抖音片段中，也见到余家伦与视帝谢韶光、阿哥李铭顺、影帝万梓良同场结戏缘，这样的大咖组合恐怕再难聚首，余家伦与万梓良飙戏“抢枪”，镜头还见到表情跋扈的黄奕良，戏味爆棚。

余家伦说：“与万子对戏很辛苦的，他的眼神很犀利，一直盯着你，令你害怕的眼神会立即（显现）出来，根本不用演，非常自然！”

本地剧《风雨柴船头》中，余家伦与陈丽贞、黄炯耀有对手戏，他赞叹演绎的“刘谦”角色很有趣，以促狭语气说：“他喜欢身边两个女人，一个会弹歌娱乐他、另一个是下人，不知为何给她一把刀玩，反倒被对方割伤……”

余家伦近年玩抖音。（抖音截图）

余家伦与郑惠玉。（抖音截图）

不知郑惠玉是一姐

提到与阿姐郑惠玉的喜剧《爱情订金》，余家伦直言那是他1994年移居新加坡签约新广之后，不足一个月便接拍的电视电影，“一来便伙拍惠玉、梁志强、黄奕良三位大哥大姐，刚来新时还不知道在剧里演我‘女友’的惠玉就是电视台一姐呢！”

抖音少谈圈中事

抖音平台对余家伦既可自娱也能挣到可观报酬，不过他未聊太多娱乐圈中事，抖音中大部分采用广东话、主打大湾区市场，也会讲讲衣着品味、数十年來的收藏物件，他说：“我还是希望拍些段子式短片、会以手机直拍、剪接配乐。”

尽管艺人带货一窝蜂，但余家伦至今未参与帶货、一来兴趣不大、感觉有压力，二来自嘲粉丝量未足夠。

至于观众群，余家伦笑说：“什么人都有、年纪相若的粉丝当然知道我是谁、也有不知我为何物只是一个多嘴的糟老头，因我讲的內容可能不合他们的口味，事实上，我在新加坡拍电视剧那10年，他们这些人很多还未出世呢。”

离开本地电视台之后，余家伦中港发展，参与2012年版《新天龙八部》（神医薛慕华）、2014年版《鹿鼎记》（天地会玄真道人）等金庸原著武侠剧拍摄，2015年演出《蜀山战纪之剑侠传奇》、《新人在旅途》，2020年参与英皇娱乐打造的《女法医JD》，疫情这两年才少接了戏。