本地知名导演陈哲艺首部英语片“Drift”(暂译《漂移人生》)在希腊如火如荼拍摄,明天(25日)杀青,预计明年推出。

《漂》阵容强大,女主角是奥斯卡提名女星Cynthia Erivo(辛西娅艾利沃),制片人之一的Peter Spears(彼得斯皮尔斯)曾制作赵婷的奥斯卡得奖片《游牧人生》(Nomadland)。

拍摄过最艰难的电影

陈哲艺上周六(5月21日)接受《联合早报》访问时说:“应该是我拍摄过最艰难的电影了。我是剧组唯一的亚洲人,其他都是来自法国、英国和希腊的欧洲人,也有美国人。”陈哲艺是创作型导演,过去的中文片剧本都自己来,他透露《漂》的剧本不是自己写的,“跟编剧一起花了三年时间,虽然改编自小说,但注入了很多个人的情感。”拍摄期间,陈哲艺的妻子特地带儿子去希腊探班,让他很窝心。

他认为《漂》是引人入胜且影响深远的故事,讲述了最糟糕时期的人类精神力量,“过去几年里,特别是在充满挑战的疫情期间,制作这部电影是一种情感体验。”他很高兴自己的英语处女导作能与才情横溢的辛西娅艾利沃和Alia Shawkat(阿莉雅肖卡特)合作。

给予移民同理心、关注

《漂》改编自广受好评的小说“A Marker To Measure Drift”,刻画年轻利比里亚难民杰奎琳(辛西娅饰)在希腊靠为游客按摩糊口,她每天为生存而奋斗的过程,让那些萦绕在心头的记忆难以忘怀。她遇到了一名导游(阿莉雅饰),两人在彼此身上找到了希望,从而变得亲密无间。

黑人女星辛西娅曾凭《哈莉特:废奴之战》(Harriet)入围2020年奥斯卡最佳女主角奖,她与《里卡多一家》(Being the Ricardos)的阿莉雅在《漂》挑大梁。

辛西娅透露:“从我读到《漂移人生》剧本的那一刻起,我就被杰奎琳罕见的二元性感动,她既痛苦又充满希望,代表了移民经历的深度,特别是在国外的黑人移民经历。”她觉得移民的经历往往是通过头条新闻讲述,这些头条并没有概括个人的人性,“我希望这部片子能够展示移民与他们应得的同理心和关注的斗争。”

制作人赞导演平易近人

《漂》的制作人也包括曾与陈哲艺合作《爸妈不在家》的法国制作人Emilie Georges(埃米莉乔治斯),她说:“从我与陈哲艺在《爸妈不在家》和《热带雨》的长期合作中,了解到他在探索与爱的亲密关系方面,具有独特的天赋,他平易近人的风格,让观众能够接触到角色的人性、正直和温暖。”

《漂》的执行制作人是Naima Abed(奈马阿比德),奈马、埃米莉和皮尔斯都制作过奥斯卡得奖片《以你的名字呼唤我》(Call Me By Your Name),堪称铁三角组合。

陈哲艺近来都在海外导戏,前阵子拍摄了周冬雨演出的《燃冬》,接下来将与印度女星Priyanka Chopra(彼欣嘉卓芭拉)、好莱坞红星Sienna Miller(西亚娜米勒)合作“The Secret Daughter”。