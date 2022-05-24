《五月雪》演大男人主义角色 宏荣：跟我本人大不同

本地艺人宏荣在新加坡、马来西亚与台湾合作的电影《五月雪》演出一名大男人主义的角色，这个角色对文化和传统信仰极为忠诚。

宏荣认为拍此片对他最大的挑战除了到寺庙与戏台拍摄，再来是饰演大男人主义的角色，因为“与我本人的性格完全不同。”宏荣说这个角色不会想娶三妻四妾，不过家中发生大事或出现危机，他都不听太太的意见，凡事都要自己做主。

宏荣在片中有不少戏份在真实的寺庙、戏台拍摄，身为基督教徒的他为此考虑了好几天。他接受《联合早报》访问时透露，自己请示了牧师，后者给予空间让他自己决定。

除了寺庙等场景，宏荣也到坟场拍摄：“多半在傍晚，拍摄时还下起雨。”

谈到在烟雨迷茫的坟场拍片，是否会让宏荣心里毛毛的？他笑笑回应：“我不怕，因为心里住着神。”

导演张吉安重细节、感受

在槟城与吉隆坡拍摄的《五月雪》背景设在上世纪50年代，刻画“普长春班”的广州粤剧伶人远渡南洋，扎根马来亚，借着戏班的兴衰，娘惹后裔的家族憾事，以及拿督公的乡野传说，贯穿国家独立到风雨波荡，承载半世纪的景况百味，构筑本土华人的草根故事。

《五月雪》由2020年凭《南巫》在台湾金马奖勇夺最佳新导演奖的马国导演张吉安所导，是他的第二部导作。宏荣早就听闻张吉安的大名，能与他合作感荣幸。

宏荣说：“张吉安不是拍戏，而是在拍一个故事，没有特写，而是很多wide shot（全景镜头或宽镜头），他在拍感觉与感受。他很注重细节，不管是路人甲、特约演员或道具，他都要知道得一清二楚。导演要求很真和自然的表演，所以我们都靠肢体语言来表演。”

谈到与金马奖导演合作，压力会超大吗？宏荣说：“不会。我还笑说他们请我来度假，因为拍两天，休息两天，回到新加坡后，又回去拍几天，时间上很轻松，我也抽空到槟城逛一逛。”宏荣前后的拍摄少过两周，戏份已在本月13日杀青。

与郑人硕连续合作两片

谈到片中的台湾演员万芳与郑人硕，宏荣说有出现在同一个画面，但没有对手戏。宏荣与郑人硕很有缘，他上周五（20日）到峇淡岛拍摄本地昭玮电影公司打造的五集华语迷你剧《味尽缘》。这部灵异爱情剧以中元节为背景，郑人硕饰演一名看得见鬼魂的厨师，擅长烧鸭捞面、梅香蒸马友鱼、粒粒、肉丸云吞皮四道在地料理，同时也是戏中让他记忆穿越时空的“灵魂料理”。同剧演出的还有台湾演员李博翔、莫允雯与本地演员芳榕、刘谦益、宏荣等，宏荣的峇淡岛拍摄预计今天结束。

最近宏荣才完成《幻土》导演杨修华和《不归路》（Yellow Bird）电影导演K Rajagopal（拉加歌帕）联导的华语迷你剧《深网》的拍摄。近期参与的影视作品一部接一部，宏荣透露拍戏是目前的首选，房屋经纪的业务，他暂时交给合作伙伴。