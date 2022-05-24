与部长畅谈教育课题 李铭顺：不望儿进娱乐圈

阿哥李铭顺主持的《阿顺有煮意》昨日（5月23日）播出第八集，圆满收官，最后一期节目不仅有主持界阿姐钟琴，更邀请到教育部长陈振声。李铭顺、钟琴与部长大谈教育话题，还玩起了儿时游戏，现场其乐融融。

本以为部长的莅临会让气氛变得很严肃，没想到三人打成一片，聊天氛围也如老友般畅聊。对此，李铭顺也表示惊讶：“以为跟教育部长聊天会比较严肃，其实他很开明，在教育方面的思想是很前卫的。”

还有一个月就到父亲节了，此时讨论子女教育问题不失为一个恰当的时机。跟部长一起探讨教育方式后，李铭顺有什么收获呢？

李铭顺接受《新明日报》采访时说：“对我来讲，部长是国家领导，再加上他的学历，还有他对‘读书’这两个字的认识，以及他本身的想法，我觉得应该超越我很多，所以跟他聊这些真的是有得到很多很棒的经验，让我了解将来可以怎么安排我的儿子的升学道路。”

离家半年 终于团聚

离家大半年，近日终于与家人团聚。与家人分隔两地的滋味当然不好受，但李铭顺坦言这样的问题是不可避免的，如果未来还有这样的工作机会，自己还是会选择出国拍摄，而且疫情控管松绑的情况下，来往各个国家与地区也会变得更加方便，可以在拍摄期间抓紧时间回家再返回剧组。爱子心切的他道：“就算只有一个星期我也可以回来”。他在受访时也表示此次回来是为了陪儿子过6月的学校假期。

李铭顺欣慰地说：“Zed应该是很想我。”日前，李铭顺在IG晒出了儿子在自己的门上贴了“欢迎我的爸爸回来”，可见父子二人的关系非常亲密。

在许多家庭中，父母都会分别扮演“黑脸”和“白脸”，李铭顺表示虽然自己在儿子六个月大前负责扮演严父，但之后便开始觉得这样做其实对孩子的教育没有好处。阿哥深信因材施教，不可以完全套用别人的教育模式，而是需要根据孩子的性格来创造自己的一套教育方法。相信阿哥对儿子的教育相当成功，才会让今年上小学三年级的儿子Zed不同于很多小孩，并不抗拒去上学。

不为儿铺路 让他发挥兴趣

李铭顺和太太范文芳都是演员，而且在本地演艺圈也拥有相当高的地位，那么他们是否打算让Zed（李晞铨）也加入这个行业吗？阿哥笑言自己和太太都不希望儿子继承衣钵，而是鼓励儿子以学业为重。但是，如果儿子将来选择进入演艺圈的话，他们也不会加以阻拦，让Zed自己选择。

对于Zed的未来发展，李铭顺认为家长不应该帮孩子“安排”道路，而是“让孩子发挥他的兴趣，在背后支持他，给他鼓励，让他自己发展”，他的看法也得到了部长陈振声的认可，让阿哥万分欣喜。

两位父亲一致认为孩子并不应该被赋予完成父母遗憾的使命，而是应该追求自己的理想，独立发展。阿哥对儿子的期望只有一句话，就是：“我希望他变成自己喜欢的人，快乐最重要，其他的东西有努力就好了。”

《阿顺有煮意》会不会续拍第二季？阿哥笑道：“不知道，主要看新传媒的安排、自己的档期、还有观众的反应。”被问到会不会请Zed来担任嘉宾，李铭顺直接否决：“如果我的Zed来的话，整集会乱掉！”